Βρίσκει ρυθμό και αρχίζει να προκαλεί τρόμο ο Ολυμπιακός!

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Μιλάνο από την Αρμάνι στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από μία άνετη εντός έδρας νίκη απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΣΕΦ με 95-78. Το αποτέλεσμα βέβαια επισκιάστηκε από τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε για μόλις 2 λεπτά στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου πριν αποχωρήσει υποβασταζόμενος από το παρκέ. Η ατυχία του Έβανς συνεχίστηκε καθώς υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο αριστερό πόδι και θα χάσει όλο το υπόλοιπο της σεζόν.

Στα καθαρά αγωνιστικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να πετυχαίνει 30 πόντους πραγματοποιώντας μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του. Δεν «έσπασε» το προσωπικό του ρεκόρ, 32 πόντοι με τη φανέλα του Ολυμπιακού απέναντι στην ΤΣΣΚΑ στη Μόσχα στις 22 Οκτωβρίου 2021, αλλά και πάλι ήταν ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του.

Ο Μιλουτίνοφ πρόσθεσε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ ενώ 14 πόντους και 8 ριμπάουντ είχε ο Βεζένκοφ.

Οι Πειραιώτες θέλουν να ξεπεράσουν το σοκ με τον Έβανς και να φύγουν με το διπλό από το Μιλάνο. Η νίκη του Ολυμπιακού βρίσκεται σε απόδοση 1.51 στη Novibet.

Από την άλλη η Μιλάνο προέρχεται από την 3η σερί νίκη της στη Euroleague. Μετά τις Παρί και Εφές, επικράτησε και της Βιλερμπάν την Πέμπτη στην Ιταλία με 80-72.

Πρώτος σκόρερ για την Αρμάνι ήταν ο Αρμόνι Μπρουκς με 23 πόντους ενώ είχε και 6 ασίστ. Ο Μπολμάρο με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ ήταν επίσης από τους κορυφαίους για το σύνολο του Μεσίνα.

Με ρεκόρ 5-5 οι Ιταλοί βρίσκονται στη 10η θέση, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός με 7-3 είναι 3ος πίσω μόνο από τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Αμφότερες οι ομάδες δείχνουν σε καλή κατάσταση και το Over 166.5 πόντοι στην αναμέτρηση προσφέρεται στο 1.89 στη Novibet.

Η Μιλάνο σκοράρει για την ώρα 82.6 πόντους μ.ο. στη διοργάνωση ενώ ο Ολυμπιακός 85.8 πόντους. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες 80 πόντους είναι στο 2.30 στη Novibet.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).



ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ



21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.