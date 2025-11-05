Κόντρα σε όλα τα προβλήματα μπορεί ένα μεγάλο διπλό!

Αποστολή στο Βελιγράδι για τον ελλιπή Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει τον φορμαρισμένο Ερυθρό Αστέρα (21:00) για την 9η στροφή της Euroleague.

Η αυλαία της αγωνιστικής ανοίγει με δύσκολη δοκιμασία για τους «πράσινους» που καλούνται να τα βγάλουν πέρα σε μία από τις πλέον «καυτές» έδρες της Ευρώπης, απέναντι στην πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague.

Απόδειξη για το τελευταίο αποτελεί το σερί 6 νικών της ομάδας του Σάσα Ομπράντοβιτς, η οποία μετά το 0-2 που απομάκρυνε από τη θέση του τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, παίρνει τη μία νίκη μετά την άλλη, με τελευταία το 92-99 επί της Μακάμπι, ανεβαίνοντας στο 6-2 και στην κορυφή της κατάταξης μαζί με Ζαλγκίρις και Χάποελ.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν από την πλευρά της μετά την ήττα στο Πριγκιπάτο (92-84) συνεχίζει με 5-3 και με ουκ ολίγα προβλήματα που εμφανίστηκαν και απέναντι στη Μονακό, όπως η αμυντική λειτουργία, τα χαμένα ριμπάουντ, η αστοχία στα τρίποντα και επιπλέον η λειψανδρία στους ψηλούς.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει από την αρχή της σεζόν τον Λεσόρ που μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του, δεν έχει τον Χολμς εδώ και λίγο καιρό και τελευταίο «χτύπημα» ήταν η θλάση του Γιούρτσεβεν που αναμένεται να λείψει για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Με αυτά τα δεδομένα ο Αταμάν δεν έχει κανέναν εκ των τριών σέντερ του και καλείται να καλύψει τη ρακέτα με λύσεις ανάγκης (Μήτογλου, Ερνανγκόμεθ, Σαμοντούροβ) ώστε να συνεχίσει το σερί νικών απέναντι στους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου (7-0). Παρά τις μαζεμένες απουσίες στους ψηλούς οι «πράσινοι» μπορούν με χαμηλά σχήματα να διαμορφώσουν διαφορετικές συνθήκες και να… οχυρώσουν τη ρακέτα τους. Στο 1.88 το +3.5 χάντικαπ της ελληνικής ομάδας.

Αναμφίβολα ρόλο-κλειδί θα έχει ο Μήτογλου που αναμένεται να παίξει το ρόλο του σέντερ στο μεγαλύτερο διάστημα, απειλώντας στην επίθεση εκτός ζωγραφιστού. Στο 2.85 το combo Over 18.5 πόντων και ριμπάουντ του διεθνούς άσου.

