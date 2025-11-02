Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας του Hellenic Championship, με την αναμέτρηση του Σταν Βαβρίνκα να δεσπόζει..

Ο τρεις φορές κάτοχος Grand Slam τίτλου είναι έτοιμος να κάνει την πρεμιέρα του στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship της Αθήνας στις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας (3/11).

Γνωστός για το πιο δυναμικό και συνάμα ντελικάτο του backhand με το ένα χέρι στο τένις, ο Ελβετός πρώην Νο.3 του κόσμου συνεχίζει να ενθουσιάζει το κοινό με το πάθος και την ακρίβειά του.

Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε έναν θρύλο του τένις σε δράση στο Telekom Center Athens.

