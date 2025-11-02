Αντετοκούνμπο: Τα highlights της εμφάνισής κόντρα στους Κινγκς
Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την 2η ήττα τους ύστερα από τα έξι πρώτα παιχνίδια του NBA! Οι Σακραμέντο Κινγκς κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη από το Μιλγουόκι, κερδίζοντας τους Μπακς με 135-133.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε την ευκαιρία να αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή της βραδιάς, παίρνοντας στα χέρια του την ομάδα στο φινάλε της 4ης περιόδου και φέρνοντας τους Μπακς σε απόσταση αναπνοής. Ωστόσο, ένα λάθος πάσα στα 19'' πριν το τέλος, με το σκορ στο 133-132 υπέρ των Κινγκς, στέρησε από την ομάδα του την τελευταία ευκαιρία για την ανατροπή.
Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο
- Χρόνος Συμμετοχής: 32:00'
- Πόντοι: 26
- Δίποντα: 7/12
- Τρίποντα: 1/1
- Βολές: 9/14
- Ριμπάουντ: 11
- Ασίστ: 8
- Λάθη: 1
