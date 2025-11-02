Οι καλύτερες στιγμές από την εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μπακς απέναντι στους Κινγκς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την 2η ήττα τους ύστερα από τα έξι πρώτα παιχνίδια του NBA! Οι Σακραμέντο Κινγκς κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη από το Μιλγουόκι, κερδίζοντας τους Μπακς με 135-133.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε την ευκαιρία να αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή της βραδιάς, παίρνοντας στα χέρια του την ομάδα στο φινάλε της 4ης περιόδου και φέρνοντας τους Μπακς σε απόσταση αναπνοής. Ωστόσο, ένα λάθος πάσα στα 19'' πριν το τέλος, με το σκορ στο 133-132 υπέρ των Κινγκς, στέρησε από την ομάδα του την τελευταία ευκαιρία για την ανατροπή.

Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο