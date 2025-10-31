Euroleague: Με σύμμαχο την έδρα ο Ολυμπιακός, για το διπλό στο Πριγκιπάτο ο Παναθηναϊκός

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες των 2 ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα.

Σημαντικές αναμετρήσεις για τους δύο αιώνιους στη Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να δοκιμάζεται στο Πριγκιπάτο και τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Χάποελ στο ΣΕΦ.

Ας τα πάρουμε χρονικά

Στις 20:00 Μονακό - Παναθηναϊκός

Απαντήσεις μέσα στο γήπεδο ψάχνει ο Παναθηναϊκός που είχε μια ακόμα δύσκολη βραδιά απέναντι στη Μακάμπι το βράδυ της Τρίτης. Ο τραυματισμός του Χολμς αφήνει το “τριφύλλι” με μόνο σέντερ τον Ομέρ Γιουρτσεβέν, τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα. Οι Μονεγάσκοι έχουν βάθος και ποιότητα στη συγκεκριμένη θέση με το εξαιρετικό δίδυμο Τάις-Κεβάριους Χέιζ, όμως παρόλα αυτά o Βασίλης Σπανούλης δε διστάζει να ενεργοποιεί χαμηλά σχήμα με τον Μπλοσομ Γκέιμ στο “5”, εκμεταλλευόμενος τη ταχυδύναμη του συνόλου του. H Μονακό άλλωστε έδειξε μέρος των δυνατοτήτων της στο Φάληρο την Τετάρτη, φεύγοντας με ένα διπλό που τόσο χρειαζόταν.

O Παναθηναϊκός θα χρειαστεί μεγάλο παιχνίδι από τα γκαρντ του στο Πριγκιπάτο ενώ παράλληλα δεν θα πρέπει να διστάσει να χαμηλώσει, σε επίπεδο σχημάτων. Η εξαιρετική παρουσία του Σορτς απέναντι στη Μακάμπι και το γεγονός ότι ο Κέντρικ Ναν σούταρε καλύτερα από την περίμετρο στο συγκεκριμένο ματς μπορούν να αποτελέσουν καλούς οιωνούς. Ο Εργκιν Αταμαν είναι αρκετά πιθανό να ενεργοποιήσει πεντάδες με τους Ερνανγκόμεθ-Όσμαν στις θέσεις των ψηλών και άμυνα αλλαγών για να προστατέψει τη γραμμή του τριπόντου.

Η Μονακό έχει σε καλή κατάσταση τον Οκόμπο και θα προσπαθήσει με “δόλωμα” το Pick & Roll να βρει περιφερειακές εκτελέσεις από την τριάδα Στραζέλ-Νέντοβιτς-Μίροτιτς. Αναμένεται μεγάλη μάχη στην οποία οι πράσινοι οφείλουν να είναι αρκετά physical και συγκεντρωμένοι στα μετόπισθεν για να επιβιώσουν.

Στις 21:15 Ολυμπιακός - Χάποελ

Μετά τον Βασίλη Σπανούλη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας υποδέχεται τον Δημήτρη Ιτούδη στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας σε μια ακόμα “ελληνική” μάχη των πάγκων. Η Χάποελ έχει μπει δυνατά στη σεζόν κάνοντας αρκετό θόρυβο, στην πρώτη της επαφή με το κορυφαίο επίπεδο ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Έχει την ποιότητα, το βάθος, τα εργαλεία και τις προσωπικότητες για να πάει μακριά και το αποδεικνύει σχεδόν σε κάθε αγωνιστική. Η εμφάνιση της στο δεύτερο ημίχρονο του τελευταίου παιχνιδιού απέναντι στην Παρτίζαν, είναι ενδεικτική. Ο κόουτς Ιτούδης βασίζεται στο δίδυμο Μίσιτς-Οτούρου αρκετά αλλά ο πάγκος του μέχρι τώρα είναι αυτός που του έχει δώσει την απαραίτητη ώθηση στις στιγμές που η ομάδα δείχνει ευάλωτη. Ο Μότλεϊ είναι ανεβασμένος και το δίδυμο Κρις Τζόουνς-Μπλέικνι φέρνει τεράστια ποιότητα από πίσω, αλλάζοντας το στυλ επίθεσης των Ισραηλινών εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Ο Ολυμπιακός θα ακουμπήσει τη μπάλα στον Μιλουτίνοφ στο χαμηλό ποστ και θα βασιστεί στις συνεργασίες του για να βρει εκτελέσεις μακριά από τη μπάλα. Η έξτρα πάσα και το σωστό διάβασμα κατά τη μετακίνηση θα είναι τα “κλειδιά” για μια παραγωγική βραδιά, με τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ να βγαίνουν μπροστά. Σημαντικός παράγοντας φυσικά θα είναι η άμυνα του διδύμου Ουόκαπ-Ουόρντ απέναντι στους Μίσιτς-Μπράιαντ, με τον Δημήτρη Ιτούδη να χρησιμοποιεί τον δεύτερο συχνά ως κυρίως χειριστή για να αποσυμπιέσει τον Σέρβο.

Πάμε για μια αναμέτρηση με μεγάλο ενδιαφέρον τακτικά, στην οποία ο Ολυμπιακός θα μπει επιθετικά για να πάρει το αποτέλεσμα και να αφήσει πίσω την ήττα της Τετάρτης.

