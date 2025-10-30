ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 32 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, επέλεξε το στοίχημα «Ισοπαλία» σε εννέα αγώνες από την πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας, της Πολωνίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, τη δεύτερη κατηγορία του Μεξικού, της Αυστρίας και της Γαλλίας, έπαιξε το σύστημα 5-6-7-8-9 και κέρδισε 23.829,68 ευρώ.
Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στο Τρικάστ της 7ης ιπποδρομίας από το Vaal, ένας νικητής κέρδισε 2.095 ευρώ.
