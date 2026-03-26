Αλβανοί συνελήφθησαν στη Σερβία επειδή φορούσαν εθνικιστική μπλούζα και έκαναν το σήμα με τον αετό

Στη σύλληψη 4 Αλβανών που πήγαιναν στην Πολωνία για τον αγώνα των προκριματικών του Μουντιάλ προχώρησαν οι σερβικές αρχές.

Σε περιπέτεια εξελίχθηκε το ταξίδι τεσσάρων οπαδών της Αλβανίας στην Πολωνία για τον αγώνα της εθνικής ομάδας της χώρας τους, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2026.

Την ώρα που περνούσαν από τη Σερβία, λοιπόν, φορούσα μπλούζα με εθνικιστικό περιεχόμενο που προκάλεσαν τους ντόπιους. Αυτή, στο μπροστινό μέρος, είχε την ημερομηνία 28/11/1912, την ημέρα ανεξαρτησίας της χώρας, και δύο ιστορικές φιγούρες της: τον Ισμάλ Κεμάλι και τον Ισά Μπολετίνι. Ο πρώτος θεωρείται ο «πατέρας» της ανεξαρτησίας της Αλβανίας και αυτός που την κήρυξε το 1912, ενώ ο άλλος είναι γνωστός αγωνιστής και εθνικιστής της ίδιας περιόδου. Στο πίσω μέρος της έγραφε «Μεγάλη Αλβανία», έχοντας και τον σχετικό χάρτη, ο οποίος περιελάμβανε και το Κόσοβο.

Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές πως έκαναν με τα χέρια τους το σήμα της Μεγάλης Αλβανίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει κινητοποίηση των αρχών, μετά από καταγγελίες που άρχισαν να αναζητούν το όχημά τους. Τελικά, το εντόπισαν μετά από λίγη ώρα σε έναν αυτοκινητόδρομο και προχώρησαν στη σύλληψη των επιβατών.