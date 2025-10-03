«Ομάδα Καφενείο»: Βρεθήκαμε στον Χολαργό και ρωτήσαμε ποια ελληνική ομάδα μπορεί να πάρει ευρωπαϊκό
Για μία ακόμη φορά το Gazzetta και η εκπομπή «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin πήρε το μικρόφωνο και βγήκε στην Αθήνα.
Πιο συγκεκριμένα, βρεθήκαμε στο καφενείο «Άσυλο» στον Χολαργό της Αθήνας και παρακολουθήσαμε μαζί με τους θαμώνες του καφενείου το μεγάλο ντέρμπι του Camphions League Άρσεναλ-Ολυμπιακός (0-2).
Δείτε στο απολαυστικό video τι απάντησαν στις ερωτήσεις της Αλεξάνδρας Οικονόμου του Gazzetta, η οποία τους έβαλε... δύσκολα!
