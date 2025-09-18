Θρύλος ως ποδοσφαιριστής, «εθισμένος» στα πρωταθλήματα ως προπονητής και μια φθίνουσα πορεία στην εθνική Ουκρανίας. Ποιος είναι ο Σεργκέι Ρεμπρόφ, βασικός υποψήφιος του Παναθηναϊκού για τον πάγκο του.

Στην Ουκρανία είναι πολλοί αυτοί που το πιστεύουν μέχρι σήμερα. Λένε πως ο μύθος του Σεργκέι Ρεμπρόφ στο ποδόσφαιρο της χώρας θα έπρεπε να βρίσκεται τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με αυτόν του Αντρέι Σεφτσένκο. Άλλωστε, εκείνος σκόραρε περισσότερα τέρματα με την Ντινάμο Κιέβου, περισσότερα τέρματα με την εθνική Ουκρανίας, περισσότερα στο Champions League από ό,τι ο Sheva. Έγραψε τη δική του ιστορία ως ποδοσφαιριστής, ήταν ένας εξαιρετικός επιθετικός. Ωστόσο, αυτό που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό είναι φυσικά το ποιος είναι ο προπονητής Σεργκέι Ρεμπρόφ. Ο 51χρονος τεχνικός βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του «τριφυλλιού» για τη διαδοχή του Ρούι Βιτόρια και το Gazzetta σκιαγραφεί το προφίλ του. Από τις κούπες, μέχρι τη φθίνουσα πορεία με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο πρωταθληματικός... εθισμός του Ρεμπρόφ

Στην Ουκρανία, στην Ουγγαρία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός αναζητά έναν προπονητή ικανό να τον επαναφέρει στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, ήταν λογικό το βλέμμα του να πέσει στον Ρεμπρόφ, τουλάχιστον από τις... ρεαλιστικές επιλογές. Ως κόουτς, ο Ουκρανός έχει αποδείξει πως είναι «εθισμένος» στα πρωταθλήματα και τους τίτλους. Υπήρξε μόλις μια ομάδα στην καριέρα του με την οποία δεν κατάφερε να γίνει πρωταθλητής, η Αλ Αχλί της Σαουδικής Αραβίας τη σεζόν 2017-18. Από εκεί και πέρα... κούπες παντού.

Ξεκίνησε ως υπηρεσιακός στην αγαπημένη του Ντινάμο Κιέβου και δεν μπόρεσε απλά να την οδηγήσει στο Κύπελλο την πρώτη του χρονιά, αλλά και να χτίσει σε αυτή την επιτυχία. Αήττητο νταμπλ τη δεύτερη σεζόν, back to back στο πρωτάθλημα την τρίτη σεζόν. Σε συνδυασμό με πορείες μέχρι τα νοκ-άουτ του Champions League και του Europa League.

Και μπορεί στη μονοετή παρένθεση της Σαουδικής Αραβίας να έμεινε χωρίς ασημικό, ωστόσο η απάντησή του ήταν εκκωφαντική. Ανέλαβε τη Φερεντσβάρος τέλη καλοκαιριού το 2018 και έκανε αυτό ακριβώς που του ζήτησαν. Τρεις σεζόν έμεινε στην ομάδα, τρία πρωταθλήματα κατέκτησε, οδηγώντας τη παράλληλα για πρώτη φορά στην ιστορία της στους ομίλους του Champions League το 2020.

Το τουρ των μεταλλίων συνεχίστηκε στα ΗΑΕ, όπου πήρε το ένα από τα δύο πρωταθλήματα που διεκδίκησε με την Αλ Αΐν.

Η «μπηχτή» του Ρεμπρόφ στον πρεσβύτερο Λουτσέσκου

Στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει ήδη κάποιους γνωστούς, φυσικά τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ του Ολυμπιακού, παίκτη του στην εθνική ομάδα, αλλά και έμμεσα τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Κι αυτό διότι τον πατέρα του τον ξέρει απ'έξω. Άλλωστε στον καιρό του στην Ντινάμο πάλευε κόντρα στη δική του Σαχτάρ για τα σκήπτρα του ουκρανικού πρωταθλήματος.

Ο μεταξύ τους αλληλοσεβασμός ήταν και είναι αδιαπραγμάτευτος, ωστόσο δεν έλειψαν και οι φορές που τα αίματα κόντεψαν να ανάψουν. Στα μέσα των 10s' η Σαχτάρ λόγω της έντασης στο Ντονμπάς αναγκάστηκε να... μετακομίσει για τα εντός έδρας παιχνίδια της στο Λβιβ. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου τότε δήλωσε πως «το πρωτάθλημα βρίσκεται σε μια μη φυσιολογική και τεχνητή κατάσταση», με αφορμή την εξαιρετική πορεία της Ντινάμο. Και η απάντηση του Ρεμπρόφ ήταν αποστομωτική, δημιούργησε ένα μικρό... beef. «Αυτά είναι δικαιολογίες για αδύναμους», είπε χαρακτηριστικά.

Η αγάπη που σβήνει για Ρεμπρόφ και Ουκρανία

Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει στα αλήθεια το legendary status που έχει κερδίσει στην πατρίδα του για κατορθώματά του μέσα στο γήπεδο αλλά και στους πάγκους. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, αυτή η σχέση είναι παγωμένη, σαν μια αγάπη που σβήνει. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο ίδιος ο Ρεμπρόφ ψάχνει τον τρόπο να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας.

Ανέλαβε τις τύχες της τον Ιούνιο του 2023 και το ξεκίνημά του ήταν ελπιδοφόρο. Καλές εμφανίσεις απέναντι σε ομάδες όπως η Αγγλία και η Ιταλία, πρόκριση στο EURO 2024 μέσω των μπαράζ με νίκες κόντρα στη Βοσνία και την Ισλανδία. Στα γήπεδα της Γερμανίας ωστόσο το βήμα παραπάνω δεν ήρθε. Αντίθετα, η ομάδα έδειξε να φτάνει στο peak της και έκτοτε η πορεία της είναι σταθερά καθοδική. Μάλιστα, στην τελευταία διακοπή, η εκτός προγράμματος ισοπαλία απέναντι στο Αζερμπαϊτζάν για τα προκριματικά του Μουντιάλ σήκωσε τεράστια γκρίνια και τον έβαλε σε θέση πίεσης.

Ο Ρεμπρόφ είναι ένας από τους λίγους προπονητές που έχουν κάτσει στον πάγκο της Ουκρανίας για περισσότερα από 20 παιχνίδι, 28 για την ακρίβεια. Ανάμεσα σε αυτούς ωστόσο, ονόματα όπως ο Φομένκο και ο Σεβτσένκο, εκείνος έχει το χαμηλότερο ποσοστό νικών (35,7%), όντας σε μια περίπλοκη φάση στην καριέρα του. Την περιέγραψε περιεκτικά ο παλαίμαχος Ουκρανός κόουτς Όλεγκ Φέντορτσουκ μιλώντας στα media της χώρας για τον Ρεμπρόφ:

«Κανείς δεν μπορεί να περιγράψει το ποδόσφαιρο που παίζουμε. Σε κάθε παιχνίδι αισθάνεσαι πως αρχίζει και κάτι καινούριο. Αλλά δεν πρέπει να γίνονται έτσι τα πράγματα. Με τον Ρεμπρόφ, η εθνική ομάδα έχει παίξει σχεδόν 30 παιχνίδια και κανείς δεν ξέρει τι να περιμένει από εκείνη. Χρειαζόμαστε δραστικές αλλαγές, αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ αδύναμοι. Ένας προπονητής εθνικής ομάδας πρέπει να φέρνει εξουσία, πειθαρχία και σωστή νοοτροπία κι εμείς έχουμε σοβαρά προβλήματα σε αυτούς τους τομείς».