7 βραβεία στα DiMe Awards: Αφιερωμένα σε κάθε άνθρωπο του Gazzetta, σε όποιον νιώθει Gazzetta

Με επτά διακρίσεις στα Digital Media Awards, το Gazzetta απέδειξε πως η καινοτομία, η δημοσιογραφική ποιότητα και η αγάπη του κοινού γράφουν μαζί ιστορία.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που παραλαμβάνουμε βραβεία για τη δουλειά των ανθρώπων του Gazzetta και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία. Θυμάμαι πρόσφατα την βράβευση από τον ΠΣΑΤ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου), θυμάμαι κάποιες άλλες τιμητικές πλακέτες και βραβεύσεις που έχουν γεμίσει το meeting room της Liquid Media όλα αυτά τα χρόνια, μα αυτό που θυμάμαι περισσότερο είναι η στήριξη του κόσμου του Gazzetta (των Gazzettistas) και τη σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Πίσω από κάθε βράβευση και κατά τη διάρκεια κάθε αναφώνησης ενός βραβείου από τα 7 που τελικά κατέκτησε το Gazzetta στα Digital Media Awards, μας ήρθαν στο μυαλό τα ονόματα των δημοσιογράφων του Gazzetta που είτε είναι ακόμα μαζί μας, είτε συνεχίζουν σε άλλα λημέρια και έχουν φτάσει το brand να κυριαρχεί εδώ και 17 χρόνια στα αθλητικά media.



Όσοι συμμετείχαν στα βραβευμένα projects, αλλά και όσοι κάθε μέρα γράφουν έστω και μια λέξη για τους αναγνώστες του Gazzetta, είναι οι άνθρωποι πίσω από αυτές τις επιτυχίες. Είναι αυτοί που έχτισαν ισχυρούς δεσμούς με το κοινό και χωρίς αυτούς δεν θα ανεβαίναμε 7 φορές στη σκηνή, για να παραλάβουμε τα βραβεία τους. Ας τα δούμε ένα ένα:

Το πρώτο μας ντοκιμαντέρ «Μια ιστορία από την Πόλη, powered by Stoiximan» για τα 100 χρόνια της ΑΕΚ, κατέκτησε το Gold στην κατηγορία Best Use of Video in Native Advertising, αποδεικνύοντας πως το premium περιεχόμενο και η άριστη δημοσιογραφική έρευνα του Γιώργου Τσακίρη, του Δημήτρη Βέργου και εξαιρετικών συνεργατών που δεν είναι πλέον μαζί μας, μπορεί να ταιριάξει πλήρως με τους ανάγκες του διαφημιζόμενου.

Ένα ακόμη ντοκιμαντέρ («Μ’ ένα όνειρο τρελό»), που καταφέραμε και το γυρίσαμε μόλις σε 10 ημέρες, προβλήθηκε λίγες ημέρες πριν από τον τελικό του Ολυμπιακού στο Conference League, παραμένει από τα δημοφιλέστερα video του Gazzetta στο Youtube και πήρε το Silver στην κατηγορία Best Digital Video Reporting/Storytelling. Αυτό χάρη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια των Δημήτρη Τομάρα και Νότη Χάλαρη, αλλά και το ζήλο ανθρώπων που έκαναν εφικτό το ανέφικτο και είτε είναι σε άλλες θέσεις, είτε είναι πλέον σε άλλες επαγγελματικές στέγες.





Μια από τις μεγαλύτερες αποστολές στην ιστορία του Gazzetta, ήταν το Eurotrip by Novibet, όπου η Αλεξάνδρα Οικονόμου, ο Παναγιώτης Δαλαταριώφ, ο Γιάννης Σαπουντζάκης και ο Βασίλης Τεμπέλης, έφτασαν οδικώς στην Γερμανία και μας έδιναν το κλίμα από το Euro 2024. Ένα project για το οποίο καμαρώνουμε και πήρε το Silver στην κατηγορία, Best International Reporting.

Ένα project που γεννήθηκε για τα Social Media και τη φετινή χρονιά έκανε μεγάλη επιτυχία στο κοινό είναι το «Ομάδα Καφενείο by Bwin», που παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Οικονόμου. Το Silver στην κατηγορία Best Use of Social Media in Native Advertising είναι μια καλή αρχή, για τα ακόμα καλύτερα που έρχονται.

Επειδή πάντα στο Gazzetta, ψάχνουμε τρόπους να διευκολύνουμε το κοινό μας και να κάνουμε πιο εύκολη την πλοήγησή του, δεν θα μπορούσαμε να μην εντάξουμε AI τεχνολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Γι’ αυτό και τα Audio Blogs με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, κατέκτησαν το Silver στην κατηγορία Best Use of AI.

Το Gazzetta είναι το πρώτο Μέσο που ανέδειξε και αναδεικνύει τον γυναικείο αθλητισμό με την ενότητα GazzettaWomen. Το bronze award στην κατηγορία Best Original Reporting για την εξαιρετική έρευνα του Θάνου Σαρρή, με τίτλο «Η μητρότητα στον πάγκο», όπου αναφέρει τις δυσκολίες των αθλητριών όταν γίνονται μητέρες, είναι η απόδειξη του οράματος που έχουμε και της αποστολής που συνεχίζουμε να υπηρετούμε.

Last but not least το bronze award που κατέκτησε στην κατηγορία Most Creative Native Advertising Campaign το αφιέρωμα «Αθλητισμός & Διαβήτης: Η ζωή δεν σταματά ποτέ», με την υπέροχη πένα και δημοσιογραφική επιμέλεια του Παναγιώτη Δαλαταριώφ.

Στο Gazzetta θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να σας παρουσιάζουμε premium content, ξεχωριστές ιδέες, μοναδικά ντοκιμαντέρ και projects που γράφουν ιστορία. Όχι για να παίρνουμε βραβεία, αλλά γιατί από την πρώτη μέρα «γεννηθήκαμε» για το κοινό μας και αυτό θέλουμε να ενημερώνουμε και να ψυχαγωγούμε.

Άλλωστε για να λέμε την αλήθεια, για εμάς είστε κάτι παραπάνω από αναγνώστες και σύμφωνα με τα σχόλιά σας και το community που έχουμε χτίσει τόσα χρόνια, για εσάς είμαστε κάτι παραπάνω από ένα αθλητικό site.