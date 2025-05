Ώρα για Final Four, ώρα για Πάμε Στοίχημα

Πλήθος ειδικών στοιχημάτων για τις ελληνικές ομάδες & ενισχυμένες αποδόσεις για τους 2 ημιτελικούς στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Η κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της Ευρώπης ξεκινά σήμερα στο Άμπου Ντάμπι. Στις 18:00 γίνεται το πρώτο τζάμπολ στο Final Four της Euroleague με τον ημιτελικό Φενερμπαχτσέ-Παναθηναϊκός. Ακολουθεί στις 21:00 ο δεύτερος ημιτελικός Ολυμπιακός-Μονακό.

Ώρα για το πιο συναρπαστικό Final Four, ώρα για Πάμε Στοίχημα. Τα πιο «δυνατά» ειδικά στοιχήματα για τις ελληνικές ομάδες από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ, μεταξύ των οποίων:

• Διαμαντίδης, Παπαλουκάς ή άλλος θρύλος της Ευρωλίγκας θα εμφανιστεί πρώτος στην μετάδοση του 1ου Ημιτελικού

• Βαγιαννίδης, Στάνκογλου ή άλλος υποστηρικτής του Παναθηναϊκού θα εμφανιστεί πρώτος στη διάρκεια μετάδοσης του 1ου ημιτελικού

• Πασχαλάκης, Ροντινέι ή άλλος υποστηρικτής του Ολυμπιακού θα εμφανιστεί πρώτος στην διάρκεια μετάδοσης του 2ου ημιτελικού

• Αν θα εμφανιστεί ο Σακίλ Ο’Νιλ κατά την διάρκεια της μετάδοσης του 1ου ημιτελικού

• O Παναθηναϊκός να νικήσει τον ημιτελικό με 10+ πόντους διαφορά & ο Ε. Αταμάν να πανηγυρίσει με την χαρακτηριστική κίνηση

• Βuzzer Beater σε οποιαδήποτε περίοδο 1ος/2ος Ημιτελικός

• Σύνολο πόντων σε πιθανό τελικό Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός να είναι πάνω από 160+

Κάθε μέρα ενισχυμένες αποδόσεις για το Final Four



Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει κάθε ημέρα ενισχυμένες αποδόσεις για το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού. Για σήμερα είναι διαθέσιμες οι παρακάτω:

• Πρώτος Σκόρερ Ναν (Φενερμπαχτσέ vs Παναθηναϊκός)

• Ο Παναθηναϊκός να νικήσει & Πρώτος Σκόρερ Χέις (Φενερμπαχτσέ vs Παναθηναϊκός)

• Πρώτος Σκόρερ Βεζένκοφ (Ολυμπιακός vs Μονακό)

• Ο Ολυμπιακός να νικήσει & Πρώτος Σκόρερ Τζέιμς (Ολυμπιακός vs Μονακό)

Επίσης, για όλες τις αναμετρήσεις του Final Four της Euroleague προσφέρεται η προωθητική ενέργεια* «20 & Κάρφωσες».



Την Κυριακή, στις 19:00, το Football Party για τον μεγάλο τελικό της Euroleague



Τα Football Party συνεχίζονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Football Party-Final Four για μια μοναδική μπασκετική βραδιά με την παρέα σου με super δώρα και εκπλήξεις.

Το Football Party αυτή την Κυριακή ξεκινάει στις 19:00, μία ώρα πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού του Final Four.

Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές σε περιμένουν σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ από τις 19:00 έως 20:00 για τον μεγάλο τελικό της Euroleague.



Οι αγώνες με τις καλύτερες αποδόσεις στα καταστήματα ΟΠΑΠ



Το Σαββατοκύριακο πέφτει η αυλαία στην Premier League, τη Serie A και τη La Liga, ενώ διεξάγονται και τελικοί Κυπέλλων.

Αμέτρητες αγορές, ανανεωμένο Bet Builder και νέο Cash Out* προσφέρει το Πάμε Στοίχημα σε όλα τα παιχνίδια.

Τις πιο δυνατές αποδόσεις στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν ο τελικός των playoffs της Championship, Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ (Σάββατο, 17:00 στο Wembley), ο αγώνας της Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι (Κυριακή, 18:00) και ο τελικός του Κυπέλλου Πορτογαλίας, Μπενφίκα-Σπόρτινκ Λισαβόνας (Κυριακή, 19:15 στο Εθνικό Στάδιο του Οεϊράς).



Πολλές επιλογές από το Πάμε Στοίχημα για το Γκραν Πρι του Μονακό



Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στη Formula 1 με το Γκραν Πρι του Μονακό. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 50 στοιχηματικές επιλογές ανάμεσά τους και τις παρακάτω:

• Οδηγός που θα τερματίσει στην Πρώτη 6αδα

• Οδηγός να ανέβει στο βάθρο

• Οδηγός που θα κάνει τον ταχύτερο γύρο & Νικητής Αγώνα

• Νικητήριο Αυτοκίνητο

• Μονοθέσιο που θα σημειώσει τον ταχύτερο γύρο

• Ταχύτερο Pit Stop Ομάδας

• Πρώτη Εγκατάλειψη Κατασκευαστή

Επίσης θα προσφερθούν πολλά Bet Builder Ready, Ενισχυμένες Αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές καθώς και τα promo «Επιστροφή Στοιχήματος»* & «Βet & Get» για τον αγώνα της Κυριακής.



*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ