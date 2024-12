Ο Κάιλ Γουόκερ δέχθηκε διαδικτυακή ρατσιστική επίθεση μετά την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι από τη Γιουβέντους (2-0), με τον ίδιο να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του μέσω Instagram.

«Κανείς δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο τέτοιας ρατσιστικής επίθεσης όπως αυτής που έγινα εγώ διαδικτυακά μετά από το ματς της Τετάρτης. Το Instagram και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να το σταματήσουν αυτό για χάρη των ανθρώπων που πέφτουν θύμα τέτοιων επιθέσεων. Δεν είναι ποτέ αποδεκτό. Στους οπαδούς μας θέλω να στέιλω το μήνυμα ότι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε ως ομάδα για να βελτιωθούμε και για να γυρίσουμε μαζί την κατάσταση» ανέφερε στην ανάρτηση του ο 34χρονος αμυντικός.

Στην συνέχεια η διοίκηση της Μάντσεστερ Σίτι στάθηκε στο πλευρό του και αντέδρασε εκδίδοντας ανακοίνωση στην οποία εξέφρασε πλήρη στήριξη στον Γουόκερ: «Η Μάντσεστερ Σίτι καταδικάζει την ρατσιστική επίθεση την οποία δέχτηκε ο Κάιλ Γουόκερ μετά από το χθεσινό ματς. Αρνούμαστε να ανεχτούμε διακρίσεις τέτοιους είδους ανεξάρτητα από το αν γίνονται στο γήπεδο ή διαδικτυακά».

Manchester City strongly condemns the racist abuse that Kyle Walker was subject to online following last night’s fixture.