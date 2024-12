Μετά και τη νέα ήττα της Μάντσεστερ Σίτι από τη Γιουβέντους, ο Πεπ Γκουαρδιόλα παραδέχθηκε στη συνέντευξη Τύπου ότι αμφισβητεί τον εαυτό του, τονίζοντας την κακή περίοδο που διανύει η ομάδα του.

Ο «κατήφορος» της Μάντσεστερ Σίτι εδώ και περίπου έναν μήνα δεν έχει τελειωμό. Οι Citizens, μετά τη νέα ήττα από τη Γιουβέντους στο Τορίνο για το Champions League, έφτασαν τις οκτώ στις τελευταίες δέκα αναμετρήσεις τους σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας μόλις μία νίκη!

Με μόλις δύο παιχνίδια να απομένουν για την ολοκλήρωση της League Phase του Champions League, η Σίτι βρίσκεται στην 22η θέση και η αυτόματη πρόκριση στους «16» δεν μοιάζει και πολύ εφικτό σενάριο.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, ο Πεπ Γκουαρδιόλα απάντησε θετικά σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν αμφισβητεί τον ίδιο, τονίζοντας πως η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε ήταν όταν πρωτοήρθε στην ομάδα, παρά το κακό αρνητικό σερί που διανύουν οι Citizens τώρα.

«Φυσικά και αμφισβητώ τον εαυτό μου. Ήμουν σταθερός στις καλές στιγμές και είμαι σταθερός στις κακές μου στιγμές. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να γίνω προπονητής (στη Σίτι). Αν έχανα τη πρόκληση της πρώτης σεζόν, δεν θα ήμουν εδώ και τη δεύτερη. Είμαι πάντα ειλικρινής, αν παίξαμε καλά θα το πω. Με τη Γιουβέντους παίξαμε καλά, το παιχνίδι μας είναι αυτό που θα μας σώσει. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Συμβαίνουν αυτά, μερικές φορές έχεις μια κακή περίοδο, αλλά εγώ θα επιμείνω», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Καταλανός τεχνικός.

