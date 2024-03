Η χρυσή καρδιά του Σκοτ Πόλαρντ

Ο Σκοτ Πόλαρντ «φοράει» μία νέα καρδιά. Και ελπίζει σε μία καινούργια ζωή. Χωρίς να χάνει ούτε ένα χτύπο. Η ιστορία του άλλοτε σέντερ των Σακραμέντο Κινγκς και Μπόστον Σέλτικς και πως στάθηκε στη σύντροφό του.

Χτύπος. Χτύπος. Ακόμα ένας. Ο Σκοτ Πόλαρντ ένιωσε το στήθος του να πάλλεται. Για ένα μεγάλο διάστημα είχε απολέσει την αίσθηση. Η «μηχανή» του μεγάλου σώματός του, λειτουργούσε αδιάκοπα. Το είχε λησμονήσει.

Ο Πόλαρντ αγωνίστηκε στο NBA για αρκετά χρόνια. Εκεί έβγαλε το... παντεσπάνι της ζωής του. Όσες μάχες και αν έδωσε στα παρκέ του NBA, τίποτα δεν θα μπορούσε να συγκριθεί με τη «μάχη» για τη ζωή του.

Η καρδιά του είχε χαρακτηριστική ως... σκάρτη. Μία κληρονομική αδυναμία. Μοναδική λύση, μία μεταμόσχευση. Γεμάτη από δεκάδες αστερίσκους. Πόσο εύκολο μπορεί να είναι να «φορέσεις» μία νέα καρδιά και όλα να πάνε καλά; Στο 2024 οι πιθανότητες είναι πάρα πολλές.

Στο μυαλό του Πόλαρντ δεν κυριάρχησε ο φόβος. Γιατί ήξερε ότι είναι η μοναδική λύση. Και αν την αγνοούσε, δεν θα ζούσε για να το μετανιώσει.

Η ιστορία του έμοιαζε με ένα θαύμα. Σε μία μεταμόσχευση το πρώτο και πλέον σοβαρό ζήτημα, είναι να βρεθεί ο κατάλληλος δότης. Και όταν λέμε «δότης», καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι ζώντας. Και στην περίπτωση του Πόλαρντ, θα έπρεπε να βρεθεί κάποιος στο μέγεθός του. Κάποιος που να πλησιάζει στα 211 εκατοστά!

Ο Πόλαρντ βίωνε το μαρτύριο του Σίσυφου για μεγάλο διάστημα. Εισαγωγή σε μία κλινική, σταθεροποίηση, εξιτήριο. Και πάλι από την αρχή. Και ξανά. Και ξανά. Μέχρι που η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο.

Μία ασθένεια που κόλλησε το 2021 του προκάλεσε πρόβλημα στην καρδιά, με τον πατέρα του Περλ Πόλαρντ, να πεθαίνει από την ίδια αιτία 30 χρόνια νωρίτερα, καθώς έπρεπε να γίνει και σε αυτόν μεταμόσχευση, αλλά δεν βρέθηκε ο κατάλληλος δότης στο μέγεθός του.

Για το γιο του η τύχη ήταν πιο απλόχερη. Ο δότης βρέθηκε και ο Πόλαρντ «φοράει» μία νέα καρδιά. Δεκατρείς ημέρες μετά την επέμβαση που του έσωσε τη ζωή, ο άλλοτε σέντερ των Κινγκς και πρωταθλητής με τους Σέλτικς στην τελευταία σεζόν του στο ΝΒΑ, σηκώθηκε από το κρεβάτι του.

Χόρεψε στο διάδρομο του νοσοκομείου του και χτύπησε το καμπανάκι. Μία ιεροτελεστία που ακολουθούν όλοι όσοι επιβίωσαν. Και ο Πόλαρντ γνωρίζει εξαιρετικά τι σημαίνει να επιβιώνεις.

