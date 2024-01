Ο παλιός παίκτης των Σακραμέντο Κινγκς και πρωταθλητής με τους Μπόστον Σέλτικς το 2008, Σκοτ Πόλαρντ πρέπει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς!

Ο Σκοτ Πόλαρντ ήταν γνωστός για τα περίεργα γένια, τα χρωματιστά μαλλιά. Και η κουλτούρα του ΝΒΑ τον κατατάσσει ανάμεσα στις καλτ φιγούρες. Αγωνίστηκε για 11 χρόνια στη λίγκα και φόρεσε τη φανέλα των Ντιτρόιτ Πίστονς, Σακραμέντο Κινγκς, Ιντιάνα Πέισερς, Κλίβελαντ Καβαλίερς και Μπόστον Σέλτικς. Με τους τελευταίους πήρε και το πρωτάθλημα το 2008.

Always loved @ScotPollard31 especially on the Kings. He always showed the most heart. Today I’m hoping and sending positive vibes to Scot hoping he gets the transplant he needs! pic.twitter.com/rZrbkzQADP