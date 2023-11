Ο Κουλιεράκης είναι στη λίστα με τους παίκτες κάτω των 21 ετών που το προφίλ τους φέρνει πιο πολύ σ' αυτό του θρυλικού Μπονούτσι.

Το CIES (Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου) έχει δημιουργήσει μια λίστα με 10 παίκτες οι οποίοι... φέρνουν στα χαρακτηριστικά του Μπονούτσι.

Η έρευνα αυτή έχει συγκεντρώσει κάποια δεδομένα από τα προφίλ των παικτών και αξιολογεί τους παίκτες δημιουργώντας την αξία τους. Ο στόπερ του ΠΑΟΚ, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, βάσει λοιπόν αυτών των αποτελεσμάτων, αποτιμάται στα 11.800.000 ευρώ και είναι στην 5η θέση.



Πρώτος είναι ο Ουσμάν Ντιομάντε της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 52.800.000 ευρώ και ακολουθούν οι Ρόμπερτ Ρέναν της Ζενίτ, ο Ζορέλ Χάτο του Άγιαξ κι ο Λούκας Μπερνάλντο της Σάου Πάουλο.

Αξίζει να τονίσουμε ότι ο Λεονάρντο Μπονούτσι, στα 36 του χρόνια, απολαμβάνει το ποδόσφαιρο στη Γερμανία και συγκεκριμένα στην Ουνιόν Βερολίνου. Βέβαια, μάλλον, δεν απολαμβάνει το ίδιο και το γεγονός ότι με τη νέα του ομάδα του μετράει μόνο ήττες - εκτός από μια ισοπαλία με τη Νάπολι - σε όλες τις διοργανώσεις.

