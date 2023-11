Ο Δημήτρης Διαμαντάκος σκόραρε στο 88ο λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης της Κεράλα Μπλάστερς με την Ιστ Μπενγκάλ και λίγες στιγμές αργότερα αποβλήθηκε επειδή έβγαλε τη φανέλα του.

Το δεύτερο γκολ του με τη φανέλα της Κεράλα Μπλάστερς σε πέντε εμφανίσεις στο πρωτάθλημα Ινδίας για την τρέχουσα σεζόν πέτυχε ο Δημήτρης Διαμαντάκος. Στο 88ο λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Ιστ Μπενγκάλ μετά από αδράνεια της άμυνας των γηπεδούχων ο Έλληνας σέντερ φορ βγήκε σε θέση βολής και με δυνατό σουτ τίναξε τα δίχτυα για το 0-2.

Ο 30χρονος επιθετικός πανηγύρισε έξαλλα, έβγαλε τη φανέλα του και αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

