Το τελευταίο κομμάτι στη... μηχανή τους απέκτησαν με κάθε επισημότητα οι Σακραμέντο Κινγκς, με τον Τζόρνταν Φορντ να αποκτά το two-way συμβόλαιο που αναζητούσε.

Όπως αναμενόταν έτσι και έκλεισε το ρόστερ των Σακραμέντο Κινγκς. Ο Τζόρνταν Φορντ (25 ετών, 1.85) ήταν ο παίκτης που εξασφάλισε το two-way συμβόλαιο και θα βρίσκεται μεταξύ της ομάδας του Σακραμέντο στο NBA αλλά και αυτής στην G-League.

Ο Φορντ, που μεταξύ άλλων το 2021 φόρεσε και τη φανέλα του Περιστερίου, είναι γέννημα θρέμμα του Σακραμέντο έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Πριν από δύο μέρες βρέθηκε στο training camp και ήταν αρκετό για να πείσει τους Κινγκς.

Έτσι η ομάδα στην οποία θα βλέπουμε τον Σάσα Βεζένκοβ από τη νέα σεζόν, έχει πλέον ξεκάθαρους τους ρόλους της, όπως είδαμε και από χθες στο Gazzetta.

Two days after agreeing to a training camp deal with his hometown Kings, Jordan Ford has been rewarded with a two-way contract with Sacramento, league sources confirm. He will split time between the Kings & G League Stockton. @ChrisBHaynes first to report.