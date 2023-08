Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να κάνει τρομερά πράγματα με την Ίντερ Μαϊάμι κι ο κόσμος μαζεύεται στην Times Square της Νέας Υόρκης για να τον... χαζέψει!

Σε 9 ματς με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, ο Λιονέλ Μέσι έχει πετύχει ήδη 11 γκολ και έχει μοιράσει 3 ασίστ!

Ο Αργεντινός κάνει ό,τι θέλει στην Αμερική κι αυτήν τη φορά απέναντι στη Νέα Υόρκη, ήταν μαγικός. Ξανά.

Ο κορυφαίος παίκτης του πλανήτη προς το τέλος της αναμέτρησης και με το σκορ να είναι στο 0-1, έβγαλε μια εξωγήινη πάσα στον Κρεμάσκι, στη συνέχεια υποδέχτηκε τη μπάλα και απλά έσπρωξε τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, σκοράροντας το πρώτο του γκολ στο MLS.

Κι όλα αυτά ενώ κόσμος μαζεύεται στην Times Square της Νέας Υόρκης για να τον δει να κάνει αυτά τα απίστευτα πράγματα.

Messi --> Cremaschi --> MESSI



OUT. OF. THIS. WORLD. pic.twitter.com/NzBKniNExm