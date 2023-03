Σέντρα στα playoffs με αποδόσεις «φωτιά»!

Οι προτάσεις για την πρώτη αγωνιστική των Play Offs.

Έφτασε η ώρα για τα πιο συγκλονιστικά Playoffs στην ιστορία της Super League και η 1η αγωνιστική την Κυριακή κόβει τη ανάσα.

Στη «μάχη» του τίτλου οι ισορροπίες είναι λεπτές με τον Παναθηναϊκό να οδηγεί την κούρσα με 61 βαθμούς και τους ΑΕΚ (59), Ολυμπιακό (56) και ΠΑΟΚ (54) να ακολουθούν, ενώ ρόλο ρυθμιστών έχουν Άρης (40) και Βόλος (39).

Οι «ερυθρόλευκοι» στην πρεμιέρα αντιμετωπίζουν τον Βόλο στο «Πανθεσσαλικό» (17:30) και μετά τη μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ θέλουν να συνεχίσουν με το πόδι στο «γκάζι». Οι παίκτες του Μίτσελ συμπλήρωσαν 18 σερί ματς αήττητοι στο πρωτάθλημα και διψούν για να φέρουν τα πάνω κάτω στη μάχη του τίτλου. Η «γκέλα» απέναντι στον Βόλο απαγορεύεται και το κίνητρο ανήκει αποκλειστικά στους Πειραιώτες. Η νίκη του Ολυμπιακού από ημίχρονο προσφέρεται σε απόδοση 1.75!

Λίγο αργότερα (19:00) ακολουθεί το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ. Οι «κίτρινοι» μπορεί να μην διεκδικούν τον τίτλο, όμως ψάχνουν πόντους για να εξασφαλίσουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε εξαιρετικό momentum και το αήττητο σερί 16 αναμετρήσεων στο πρωτάθλημα επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές. Ο «δικέφαλος του Βορρά» φέτος είναι αήττητος απέναντι στον Άρη, ενώ τα τελευταία οκτώ ντέρμπι έχουν λήξει Under & No Goal! Η ιστορία ενδέχεται να επαναληφθεί και το Under & No Goal κοστολογείται στο 1.98!

Στο ντέρμπι κορυφής στην «Αγία Σοφιά» (21:30) ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό οι λεπτομέρειες θα κάνουν τη διαφορά. Η «Ένωση» μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό έπεσε από την κορυφή και φιλοδοξεί να χτίσει νέο σερί νικών μπροστά στο κοινό της για να επανέλθει στην πρώτη θέση. Ο Παναθηναϊκός είναι σκληρό καρύδι και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα κληθεί να βρει απαντήσεις στην πίεση που ασκεί μέσα στην έδρα της ΑΕΚ. Οι «πράσινοι» θα παίξουν σφικτά και θα βρουν χώρους να χτυπήσουν με αντεπιθέσεις. Το Goal/Goal προσφέρεται σε απόδοση 2.20.



Τέλος, ανάμεσα στις 1000+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοιχήματα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

