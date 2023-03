Η ΑΕΚ (4-1) σε ένα γήπεδο... καμίνι, επικράτησε της Γαλασατάραι με 92-78 και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του BCL για πρώτη φορά μετά την παρουσία της στο Final 8 τον Οκτώβριο του 2020.

Υψηλό σκορ, ρυθμός ξέφρενος. Και ο κόσμος, σχεδόν 6.500 θεατές, ακολουθούσε. Και παρακινούσε. Το κλειστό των Άνω Λιοσίων παρουσίασε μία εικόνα πρωτόγνωρη. Αυτή που θα ήθελε η ΑΕΚ να έχει σε κάθε ματς. Ένα sold out που χάθηκε στις λεπτομέρειες.

Αυτό που δεν μπορούσε να χαθεί ήταν μία κομβική νίκη. Αυτή που πέτυχε η ομάδα του Ηλία Καντζούρη απέναντι στη Γαλατασαράι (92-78) σημαίνει ότι η Ένωση πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Basketball Champions League και την τελευταία αγωνιστική απέναντι στη Μάλαγα (21/3) θα παίξει για την τελική κατάταξη.

Αν η ΑΕΚ επικρατήσει (χωρίς να παίζει ρόλο η διαφορά) τότε θα τερματίσει στην 1η θέση και ενδεχομένως να έχει μία ευνοϊκότερη κλήρωση στη φάση των «8».

Η ΑΕΚ μόχθησε για να επικρατήσει. Λένε πως «τα αγαθά κόποις κτώνται» και δεν έχουν άδικο. Ο Μπράιντον Λεμάρ επέστρεψε στις εντυπωσιακές εμφανίσεις (21π., 2 ριμπ., 2 ασίστ), ο Βλάντο Γιάνκοβιτς απέδειξε ότι είναι κάτι παραπάνω από έναν... glu guy (14π., 7 ριμπ., 1 ασίστ) παίζοντας συγκλονιστική άμυνα πάνω στον Ντίλαν Ένις (5π., με 1/4 σουτ σε 28:31), ο Πιερ Οριόλα πρόσθεσε σκληράδα όταν έπρεπε (7π., 7 ριμπ., 3 ασίστ, 3 κλεψ., 1 κοψ.) και ο Γιάνις Στρέλνιεκς ήταν εκεί στα δύσκολα με 15 πόντους. Και μία τεράστια ατυχία, αφού ο Λετονός αποχώρησε για τα αποδυτήρια λίγο πριν το τέλος του αγώνα, με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για ρήξη αχίλλειου!

Τραυματίας με πρόβλημα στον τετρακέφαλο αποχώρησε και ο Κένι Γουίλιαμς, με την κατάστασή του, όπως και του Στρέλνιεκς, να ξεκαθαρίζει τις επόμενες ώρες, μετά τις εξετάσεις, στις οποίες θα υποβληθούν.

Η ΑΕΚ που μπήκε από την πρώτη στιγμή στο παρκέ για να πάρει αυτό που ήθελε: την πρόκριση. Στην πρώτη περίοδο του αγώνα ευτύχησε να έχει πολλούς πρωταγωνιστές. Αλλά και μία σοβαρή αδυναμία, την άμυνά της επάνω στον Ράσελ και τον Ρίστιτς.

Ο πρώτος μέτρησε 15 πόντους (απέναντι σε Φλιώνη, Λεμάρ, Ξανθόπουλο) και ο δεύτερος 8, πετυχαίνοντας το ίδιο καλάθι ξανά και ξανά. Τι είχε η ΑΕΚ στο δικό της κομμάτι; Τον Λεμάρ που ξεκίνησε φουριόζος, τον Κένι Γουίλιαμς που έδωσε λύσεις από την περιφέρεια και ένα εξαιρετικό 50% στα τρίποντα (5/10).

Βέβαια, την ίδια στιγμή η Γαλατά σούταρε με καλύτερο ποσοστό, έχοντας 5/7 τρίποντα (71%).

Η παρουσία του Οριόλα στην πεντάδα περιόρισε το... πρόβλημα Νο1, τον Ρίστιτς, ενώ και ο Βλάντο Γιάνκοβιτς στο ρόλο του 6ου παίκτη πρόσφερε ισορροπία στην άμυνα και λύσεις στην επίθεση (6π.).

Παρόλ' αυτά η ΑΕΚ δεν μπορούσε να μετατρέψει τις λύσεις της σε ασφαλές προβάδισμα. Πάντως, η Γαλατά έμεινε χωρίς πόντο για περισσότερα από τρία αγωνιστικά λεπτά.

Η είσοδος του Ράσελ στο ματς δεν πρόσθεσε και άλλους πόντους στη στατιστική του αλλά άνοιξε τους χώρους, αφού η άμυνα της ΑΕΚ προσαρμόστηκε πάνω του. Δύο απανωτά τρίποντα από τους Μουσταφά και ΜακΓκί και ένα δίποντο (καρμπόν) του Ρίστιτς έφεραν την Γαλατά, με σερί 8-0, στο 40-44.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς. Ο Ακίλ Μίτσελ έκανε το 3ο προσωπικό του φάουλ, ενώ ο Κένι Γουίλιαμς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο (8:20) και αποχώρησε για τα αποδυτήρια!

Και ο Ράσελ συνέχιζε να ταλαιπωρεί τον Φλιώνη, φτάνοντας τους 19 πόντους και το σκορ στο 48-50.

Εκεί η ΑΕΚ βρήκε τη... σπίθα που ζητούσε. Πρώτα ο Οριόλα μετά από επιθετικό ριμπάουντ, ισοφάρισε και μετά ο Γιάνκοβιτς με μακρινό δίποντο έδωσε στην Ένωση το προβάδισμα (52-50).

