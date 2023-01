Ρομάνο: «Ο Λάριν διάλεξε να κλείσει στη Βαγιαδολίδ»

Ο διεθνής Κάιλ Λάριν, που ήταν μεταγραφικός στόχος του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο είναι κοντά στη Βαγιαδολίδ.

Ο Ρομάνο μετέδωσε πως ο Λάριν διάλεξε να κλείσει στη Βαγιαδολίδ αν και είχε επίσημες κρούσεις από Κάντιθ και ΠΑΟΚ . Θα κλείσει εκεί με δανεισμό και υποχρεωτική ρήτρα και σύμφωνα με την ίδια πηγή θα ταξιδέψει τις επόμενες ώρες στην Ισπανία για να κλείσει και τυπικά. Ο 27χρονος διεθνής Καναδός φορ ανήκει στη Μπριζ.

Understand Cyle Larin has chosen to close in with Valladolid after Cadiz and PAOK made official bids — loan with a obligatory buy option should certain triggers be achieved. transfers



The player is traveling in the next hours in order to sign, pending his medical. pic.twitter.com/dnzYdy9oc4