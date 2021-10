Ο Τομ Μπρέιντι έδωσε το καπέλο του σε πιτσιρικά που νίκησε τον καρκίνο

Αξιέπαινη κίνηση από τον Τομ Μπρέιντι, ο οποίος έκανε δώρο το καπέλο του σε έναν 9χρονο πιτσιρικά που βγήκε νικητής από τη μάχη με τον καρκίνο.

Σε μια συγκινητική πρωτοβουλία προέβη ο Τομ Μπρέιντι, ο οποίος σε μια ιστορική βραδιά για τον ίδιο έκανε το καλύτερο δώρο σε έναν μικρό φίλο που μόλις είχε βγει νικητής από την μεγαλύτερη μάχη της ζωής του.

Ο Αμερικανός αστέρας του NFL πέτυχε το 600ο touchdown της καριέρας του γράφοντας ιστορία στη διοργάνωση, όμως πριν το φινάλε του αγώνα κατάφερε να λάβει εκ νέου το χειροκρότημα όταν πρόσφερε το καπέλο του σε έναν 9χρονο οπαδό που είχε νικήσει τον καρκίνο.

Το χαρτόνι που κρατούσε ο πιτσιρικάς με το μήνυμα «Ο Τομ Μπρέιντι με βοήθησε να νικήσω τον καρκίνο στον εγκέφαλο» δεν πέρασε απαρατήρητο από τον quarterback των Tampa Bay Buccaneers, ο οποίος τον πλησίασε για να του φορέσει το καπέλο του, με τον μικρό εν συνεχεία να ξεσπά σε δάκρυα συγκίνησης.

This kid had a sign saying:



“Tom Brady helped me beat brain cancer.”



Brady came over to give him a hat and the kid was in tears ❤️



