Τέιτουμ: «Δεν ακούω όποιον δεν έχει στο Top-5 Τζόρνταν, Κόμπι, ΛεΜπρόν»

Ο Τζέισον Τέιτουμ δεν κρύβει τις συμπάθειες του. Και το έκανε με τον απόλυτο τρόπο: Όποιος δεν έχει κάπου στην πρώτη πεντάδα των κορυφαίων παικτών τους τρεις συγκεκριμένους παίκτες, δεν αξίζει να τους μιλάει!

Η μάχη για τον κορυφαίο όλων των εποχών δεν θα σταματήσει. Οι περισσότεροι προσπαθούν να στριμώξουν διάφορους αθλητές σε κάθε λογής Top: 10, 5, 3. Ο Τζέισον Τέιτουμ, των Μπόστον Σέλτικς, μοιάζει να έχει κατασταλάξει.

Όχι απαραίτητα για τις θέσεις, αλλά τουλάχιστον για την παρουσία τριών συγκεκριμένων αθλητών στο δικό του Top-5. «Όποιος δεν έχει τον Κόμπι, τον Μάικ και τον Μπρον στο Top-5 του, έχω μία πραγματική δυσκολία να τον ακούσω», ήταν η ατάκα του σταρ των Μπόστον Σέλτικς.

Και μάλιστα, το έκανε με τον πλέον απόλυτο τρόπο, αφού όχι μόνο δεν ανέφερε κανένα παίκτη των Κελτών, αλλά συμπεριέλαβε δύο των... μισητών στη Βοστόνη, Λος Άντζελες Λέικερς.

Φέτος, ο Τέιτουμ, με τους Σέλτικς να είναι στο όριο του αποκλεισμού από τους Νετς (3-1) μετράει 26.4 πόντους, 7.4 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ.

MJ, Bron and Kobe are solidified in Tatum's top 5 all-time NBA list pic.twitter.com/5Or59dTg6O