Ο κόσμος επέστρεψε στο ΝΒΑ και είναι ανεξέλεγκτος! (vids)

Ο κόσμος επέστρεψε στο ΝΒΑ και τα άσχημα περιστατικά δεν έχουν τελειωμό, με το ένα να διαδέχεται το άλλο.

«Οι φίλαθλοι πρέπει να ωριμάσουν. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν τα δικά τους θέματα εξαιτίας και της πανδημίας εδώ και ενάμιση χρόνο και να είναι νευρικοί. Όμως όταν έρχεσαι σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να καταλάβεις ότι αυτά τα άτομα που παίζουν είναι άνθρωποι».

«Δεν είμαστε ζώα, δεν βρισκόμαστε σε τσίρκο, έρχεσαι για να παρακολουθήσεις έναν αγώνα μπάσκετ. Πρέπει να μας σέβεσαι ως παίκτες, ως ανθρώπους , αλλά να σέβεσαι και εσύ τον εαυτό σου. Η μητέρα σου δεν θα ήταν περήφανη να φτύνεις τους παίκτες, να τους πετάς ποπ κορν και μπουκάλια. Οπότε άντε και γ...ου και απόλαυσε το παιχνίδι. Είναι μεγαλύτερο από εσένα».

Ο Κέβιν Ντουράντ πήρε θέση για τα όσα συμβαίνουν στο ΝΒΑ, τα οποία δεν είναι και λίγα. Από τότε που επέστρεψε ο κόσμος στις κερκίδες, σχεδόν κάθε βράδυ υπάρχει και ένα περιστατικό. Οπαδοί έχουν ένταση και ξεσπούν στους παίκτες, με διάφορες αντιδράσεις. Είδαμε να πετούν ποκ κορν, να φτύνουν, να πετούν μπουκάλι, να τους κυνηγούν και γενικά δεν υπάρχει καμία ηρεμία.

Οι τιμωρίες δεν είναι αστείες στον «μαγικό» κόσμο και αυτό το ξέρουν όλοι πολύ καλά. Όποιος τολμάει κάτι τέτοιο, συνήθως εντοπίζεται και αποβάλλεται από το γήπεδο δια παντός, αλλά φαίνεται πως ούτε αυτό επηρεάζει τον κόσμο που ψάχνει τρόπο να ξεσπάει.

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς μίλησε και εκείνος και θέλησε να πάρει θέση, μετά το περιστατικό με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, με τους παίκτες να φαίνονται να χάνουν την ψυχραιμία τους

«Εμείς ως παίκτες θέλουμε να δούμε το πρόσωπο αυτού που πέταξε ποπ κορν στον Ράσελ, φεύγοντας από το ματς τραυματίας. Υπάρχουν κάμερες παντού, δεν υπάρχει δικαιολογία. Γιατί αν το παπούτσι ήταν στο άλλο πόδι...»

Ο κόσμος προφανώς κουβαλά κάποιον εκνευρισμό απ' όλα όσα έχει περάσει αυτό το διάστημα, αλλά όσο συνεχίζει να ξεσπά στους αγώνες του ΝΒΑ, τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Τα περιστατικά ακολουθούν το ένα το άλλο και δεν αργεί ο καιρός που και οι παίκτες θα αντιδράσουν πιο μαζικά.

Ας δούμε αναλυτικά τι έχει συμβεί μέχρι εδώ...

Τελευταίο είναι το περιστατικό που συνέβη στο ματς των Σίξερς με τους Ουίζαρντς. Ένας οπαδός μπήκε τρέχοντας στο παρκέ, έφτασε μέχρι δίπλα στους παίκτες, όταν τον ακινητοποίησε η ασφάλεια του γηπέδου. Αυτό έρχεται να προστεθεί σε όλα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες, με την κατάσταση να μοιάζει τουλάχιστον περίεργη.

A fan tried to run on the court during Game 4 between the Sixers and Wizards 😕 pic.twitter.com/LOIAmjfKJX — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) June 1, 2021

Στο Game 2 των Σίξερς με τους Ουίζαρντς ένας fan της Φιλαδέλφεια πέταξε pop corn στον Ράσελ Ουέστμπρουκ, ενώ αυτός πήγαινε στα αποδυτήρια, κάτι που έκανε έξαλλο τον Russ. Ο γκαρντ των μάγων μέσα στα νεύρα, αφού ήταν και τραυματίας, πήγε να ανέβει στις κερκίδες, ωστόσο όσοι ήταν δίπλα του μπόρεσαν να τον συγκρατήσουν και να αποφευχθούν τα χειρότερα. Ο φίλαθλος απομακρύνθηκε από το γήπεδο των Σίξερς και τα πνεύματα ηρέμησαν στη νίκη της ομάδας του Ρίβερς.

Russell Westbrook appeared to have popcorn poured on his head by a fan on his way to the locker room with an apparent injury.



The fan was ejected from the game. pic.twitter.com/WgtvKMFYHH — SportsCenter (@SportsCenter) May 27, 2021

Κατά την αποχώρηση των παικτών μετά το 3-1 του Μπρούκλιν στον αγώνα με τους Σέλτικς, κάποιος από τους οπαδούς πέταξε ένα μπουκάλι με νερό, με στόχο τον Κάιρι Ίρβινγκ. Άπαντες κινήθηκαν άμεσα, η αστυνομία του πέρασε χειροπέδες και οδηγήθηκε εκτός γηπέδου, αυξάνοντας τα περίεργα περιστατικά στα γήπεδα.

A bottle of water appeared to have been thrown at Kyrie Irving as the Nets were exiting the floor in Boston. pic.twitter.com/u6pZDCaArJ

Τα περιστατικά δεν τελειώνουν εδώ, αφού ένας φίλαθλος των Νικς έφτυσε τον Γιανγκ τη στιγμή που ετοιμάζοταν να κάνει την επαναφορά. Ο οπαδός που προφανώς είχε μια πολύ καλή θέση, κατέβασε την μάσκα του για να φτύσει τον παίκτη, με την κίνηση φυσικά να είναι απαράδεκτη. Πάντως και σε αυτή την περίπτωση, η ομάδα της Νέας Υόρκης κινήθηκε αστραπιαία, βρήκε τον οπαδό και τον απέβαλλε από το γήπεδο της.

Και η λίστα συνεχίζεται ακόμα με γεγονότα που δεν πήραν τόσο μεγάλη διάσταση, όσα τα προηγούμενα. Πάλι στο παιχνίδι των Νικς με τους Χοκς, στο Game 2 που έγινε στην Νέα Υόρκη, οπαδός πέταξε μπύρα στον Κουίκλεϊ, με τον παίκτη να παραδέχεται ότι δεν ξέρει τον λόγο που συνέβη, αλλά να το αποδέχεται ως γεγονός.