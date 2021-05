Η κορυφαία ομάδα στο καλύτερο γήπεδο

Το Gazzetta παίζει μπάλα σε νέο, ακόμα πιο σύγχρονο «γήπεδο». Μεγαλύτερο. Για εσάς. Ελπίζουμε να το απολαύσετε.

Πώς κάνεις το καλό, ακόμα καλύτερο; Πώς διατηρείς πάντα ζωντανό το κίνητρο του πρωταθλητισμού; Πώς γίνεται να προσφέρεις ουσία και θέαμα; Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι σίγουρα πιο απλή από την υποστήριξη στην πράξη όλων των παραπάνω «υποχρεώσεων».

Αλλά εδώ στο Gazzetta είμαστε και ολίγον «ανώμαλοι». Η ομάδα είναι τόσο δυνατή, ώστε θέλουμε πάντα να έχουμε τις απαντήσεις. Να τις ψάχνουμε, να τις ανακαλύπτουμε και να τις μοιραζόμαστε με εσάς. Τους αναγνώστες και κριτές μας. Την μεγάλη ευχή και υπέροχη…κατάρα μας.

Εδώ και 13 χρόνια άλλωστε μαζί προχωράμε. Χέρι, χέρι! Και το χαιρόμαστε. Εμείς σίγουρα. Αλλά για να μας κρατάτε στην κορυφή τόσο επίμονα σημαίνει ότι κάτι σας αρέσει και εσάς, σε εμάς.

Είπαμε λοιπόν ότι μετά από χρόνια σας αξίζει ένα ακόμα καλύτερο γήπεδο. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Για να μας διαβάζετε πιο άνετα, για να βρίσκετε ότι θέλετε χωρίς να ταλαιπωρείστε με πολύ ψάξιμο, ώστε να συνοδεύετε το πλήρες ρεπορτάζ, τα θέματα και τις παραγωγές μας σε video και podcasts, με όλες τις χρηστικές πληροφορίες που χρειάζεστε. Το έχετε από σήμερα. Με γεία μας και…σας!

Για να γίνουμε σαφείς. Στο Gazzetta θέλουμε να τα έχουμε ΟΛΑ. Γιατί; Μα γιατί…μπορούμε!

Αφού είστε που είστε εδώ, γιατί εμπιστεύεστε την εγκυρότητα και την ταχύτητα του ρεπορτάζ μας, την ποιότητα των κειμένων μας, τις εξαιρετικές και αξιόπιστες υπογραφές μας, τις επιλεγμένες συνεργασίες μας για πιο premium περιεχόμενο (Euroleague, wyscout) , τις από καρδιάς εξιστορήσεις των πρωταγωνιστών στο Μy story, το Φανέλα by Gazzetta που βγάζουν όλοι τα υπέροχα εσωψυχά τους, τα podcasts μας που σκαρφαλώνουν στα charts, ποιος ο λόγος να μην σας προσφέρουμε και άλλα; Μας αγαπάτε και ανταποδίδουμε.

Η ομάδα του Gazzetta Plus σας ενημέρωνει άμεσα και έγκυρα για οτιδήποτε hot συμβαίνει εντός και εκτός συνόρων, για να μην ψάχνετε αλλού. Αυτή του In Motion με, επίσης εξαιρετικές υπογραφές και συνεργασίες σας ταξιδεύει στο αγωνιστικό αλλά και το καθημερινό κομμάτι της αυτοκίνησης. Η ομάδα του βίντεο δεν θα εκτελέσει μόνο αλλά θα προτείνει και ξεχωριστές παραγωγές και projects. Η ομάδα του περιεχομένου θα προσφέρει τις πιο ποιοτικές native ενέργειες (Με τις Τάπες, The Special Ones) για την ενημέρωση (χωρίς υπεροβολές) των εκατομμύριων unique visitors (εσείς είστε αυτοί έτσι;) που μας εμπιστεύονται κάθε μήνα.

Όλα αυτά θα συνεχίσουμε τώρα, να τα προσφέρουμε, σε νέο, ακόμα πιο σύγχρονο «γήπεδο». Ένα προβληματάκι είχαμε, στον σχεδιασμό, να βολέψουμε όλο αυτό το περιεχόμενο που έχουμε αλλά πιστεύουμε το καταφέραμε.

Είμαστε σίγουροι ότι θα σας αρέσει και αυτή η μεγάλη παρέα θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί στο τέλος κάθε μέρας αυτό που μένει είναι η αποδοχή του κόσμου. Σε αυτή τη δουλειά που λέγεται δημοσιογραφία (γιατί πάνω απ όλα παραμένουμε στην ψυχή και την πυγμή μας, ένα μεγάλο αθλητικό ΜΜΕ) πρέπει να βλέπεις και να μετράς την ανταπόκριση. Υπάρχει και η λυση να κοιτάζεσαι στο καθρέφτη και να λες πόσο όμορφος είσαι. Εμείς προτιμάμε να μας το αποδεικνύει (ή όχι) ο κρίτης. Εσεις! Οπότε, έτσι πορευτήκαμε και έτσι θα πορευόμαστε

Για αυτό που πρέπει να είστε σίγουροι είναι πως έχουμε αρκετά ακόμα να σας δείξουμε. Ολίγη υπομονή να υπάρχει και υγεία για να συνεχίσουμε να περνάμε καλά σε αυτή την υπέροχη σχέση μας!