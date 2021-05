ΛεΜπρον: «Οι ώμοι μου χτίστηκαν για έναν λόγο» (vid)

Πιθανός τραυματισμός του Ντέιβις, ρίχνει μεγαλύτερος βάρος στον ΛεΜπρον, που όμως είναι πανέτοιμος γι΄αυτό.

Τίποτα δεν πάει καλά φέτος για τους Λέικερς και αυτό αποδεικνύεται με απόλυτη συνέπεια. Οι Σανς πήραν κεφάλι στην σειρά, νικώντας με 100-92 (2-2), αφού η ομάδα του Λος Άντζελες είδε τον Άντονι Ντέιβις να τραυματίζεται.

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς, στα 36 του, οφείλει να βγει μόνος του μπροστά και να προσπαθήσει να κρατήσει τους Λέικερς, με δεδομένο ότι και εκείνος δεν έχει περάσει μια εύκολη σεζόν.

Ο «Βασιλιάς» δεν έχει χάσει ποτέ στην καριέρα του σε πρώτο γύρο playoffs και δεν θα ήθελε να δει να συμβαίνει τώρα. Τα δεδομένα δεν είναι με το μέρος του, έχει περάσει αρκετά δύσκολα και μένει να δούμε πως θα ανταποκριθεί σε μια ακόμα πρόκληση.

«Θα δούμε», ήταν η απάντηση του στο ενδεχόμενο να χάσει ο AD την σειρά. «Αυτοί οι ώμοι χτίστηκαν για έναν λόγο. Αν χρειαστεί να τους βάλω λίγη ακόμα πίεση, ας είναι. Είμαι έτοιμος για την πρόκληση».

Για καμία από τις δύο ομάδες δεν είναι εύκολη αυτή η σειρά. Και οι Σανς έχουν χάσει τον πιο έμπειρο παίκτη τους και ηγέτη στο παρκέ, ο Κρις Πολ παίζει με τεράστια δυσκολία, με την ζυγαριά για την ώρα να μην γέρνει προς καμία πλευρά. Πάντως στο Λος Άντζελες έδειξαν ότι χωρίς τους δύο σταρ του, τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά δύσκολα.

LeBron James on if he can carry the Lakers if Anthony Davis is out for Game 5: “These shoulders were built for a reason. If it takes for me to put some more on top of it, then so be it. Win, lose or draw, I’m ready for the challenge.” pic.twitter.com/IhCdXyLORa