O Κλοπ φανατικός φίλος του μπάντμιντον στο Παρίσι

Ο Γιούργκεν Κλοπ είχε σοβαρό λόγο για να βρεθεί στο Παρίσι και να παρακολουθήσει μπάντμιντον στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Γιούργκεν Κλοπ για πρώτη φορά στη 23χρονη προπονητική του καριέρα, βρίσκεται μακριά από σκοτούρες και το άγχος.

Ο 57χρονος τεχνικός που αποχώρησε από τη Λίβερπουλ, έχει άπλετο χρόνο να ξεκουραστεί και να παρακολουθήσει από κοντά τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Ο Κλοπ, φανερά ανανεωμένος, το πρωί της Πέμπτης (29/8) βρέθηκε στην εγκατάσταση που φιλοξενεί τους αγώνες του μπάντμιντον και είχε σοβαρό λόγο να το κάνει, καθώς αγωνιζόταν ο φίλος του Βόιτεκ Σιζ.

Ο Σιζ, γεννημένος στην Πολωνία, έχει μια τεράστια καριέρα στο παραολυμπιακό κίνημα, αγωνιζόμενος για τη Γερμανία, όμως η φιλία του με τον Κλοπ έχει σχέση με το ποδόσφαιρο.

Το 2001 σε ηλικία 21 ετών είχε υπογράψει με τη Φορτούνα Κολωνίας, όμως ένας τραυματισμός στο γόνατο προκάλεσε πολλαπλά κατάγματα και σε συνδυασμό με την καθυστερημένη θεραπεία, άλλαξε τη ζωή του.

