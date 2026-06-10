Η ηθοποιός και χορεύτρια Κατερίνα Μισιχρόνη θα είναι η νέα Πρωθιέρεια για τις Τελετές της Ολυμπιακής Φλόγας, τι ανακοίνωσε η ΕΟΕ.

Η καταξιωμένη ηθοποιός και χορεύτρια Κατερίνα Μισιχρόνη, είναι η νέα Πρωθιέρεια για τις Τελετές της Ολυμπιακής Φλόγας της επόμενης Ολυμπιακής περιόδου. Η επιλογή της Κατερίνας Μισιχρόνη έγινε μετά από εξέταση και άλλων υποψηφίων για το ρόλο και βασίστηκε στα προσόντα, την εμπειρία και την καλλιτεχνική της πορεία.

Την εισήγηση έκανε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας Θωμάς Τόκας και η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην τελευταία συνεδρίαση της. Μετά την απόφαση, ο πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος προσκάλεσε την Κατερίνα Μισιχρόνη στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για να της ανακοινώσει την απόφαση.

«Θέλω να σε καλωσορίσω στην Ολυμπιακή οικογένεια και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την επιλογή σου. Πιστεύω ότι θα υπηρετήσεις με άψογο τρόπο το άκρως συμβολικό αλλά και ουσιαστικό ρόλο της Πρωθιέρειας που είναι ιδιαίτερα σημαντικός και για την Ελλάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε μία άψογη συνεργασία με τη Χορογράφο μας Αρτεμι Ιγνατίου με αποκορύφωμα τις Τελετές της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Los Angeles 2028. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία», είπε ο κ. Κούβελος στη νέα Πρωθιέρεια.

Η Κατερίνα Μισιχρόνη απαντώντας στον κ. Κούβελο είπε: «Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα ο ρόλος της Πρωθιέρειας και θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την εμπιστοσύνη. Θα τον υπηρετήσω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου και ελπίζω ότι δεν θα διαψεύσω τις προσδοκίες σας. Ανυπομονώ να έρθει η ώρα για να ξεκινήσουμε τις πρόβες για τις Τελετές της Ολυμπιακής Φλόγας.»

Η Χορογράφος των Τελετών της Ολυμπιακής Φλόγας Άρτεμις Ιγνατίου που ήταν παρούσα στη συνάντηση, επισήμανε: «Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε μία άψογη συνεργασία με τη νέα Πρωθιέρεια. Η Κατερίνα με το ταλέντο της και την εσωτερικότητα της, θα αγγίξει τις ψυχές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, στέλνοντας τα μηνύματα των Ολυμπιακών αξιών.»

Η Κατερίνα Μισιχρόνη θα είναι Πρωθιέρεια για πρώτη φορά, στις 10 Σεπτεμβρίου, στην Τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Dakar 2026», στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα διαδεχθεί την Μαίρη Μηνά, την οποία η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό που επέδειξε στο ρόλο της Πρωθιέρειας.

To βιογραφικό της Κατερίνας Μισιχρόνη

Η Κατερίνα Μισιχρόνη είναι Ελληνίδα ηθοποιός και χορεύτρια, με σημαντική παρουσία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, έζησε τα παιδικά της χρόνια στην Αθήνα και σπούδασε Ψυχολογία. Στη συνέχεια, όμως, το πάθος της για τον χορό την οδήγησε σε άλλα δημιουργικά μονοπάτια, σπουδάζοντας κλασικό χορό στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης. Εργάστηκε επαγγελματικά ως χορεύτρια, συμμετέχοντας σε ομάδες χοροθεάτρου με παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ άλλων στο Βερολίνο, το Λονδίνο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στη συνέχεια η Κατερίνα Μισιχρόνη, αφοσιώθηκε στην υποκριτική, σπουδάζοντας στη Σχολή Υποκριτικής του Θεάτρου των Αλλαγών, ενώ μαθήτευσε δίπλα σε σημαντικούς δασκάλους τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, μεταξύ άλλων στο Masterclass on the Seagull by Royal Academy Of Dramatic Arts του Λονδίνου.

Η καλλιτεχνική της ταυτότητα χαρακτηρίζεται από τη σύνδεση του σώματος και του λόγου. Η ίδια έχει δηλώσει ότι θεωρεί τον ηθοποιό όχι μόνο φορέα λόγου αλλά και έκφρασης μέσω της κίνησης, γεγονός που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τους ρόλους της.

Στην τηλεόραση έχει εμφανιστεί πολλές σε τηλεοπτικές σειρές, όπως το πολυβραβευμένο «Νησί», το «Λόγω Τιμής» και σε καθημερινές σειρές, χτίζοντας μια πορεία που συνδυάζει καλλιτεχνική συνέπεια και δημιουργική αναζήτηση.

Στο θέατρο έχει πρωταγωνιστήσει σε ξεχωριστές σκηνές, όπως το Ηρώδειο, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, το Σύγχρονο Θέατρο, σε ρόλους όπως η «Αλκηστις» και η «Νίνα» από τον Γλάρο του Τσέχοφ.

Στον κινηματογράφο, είχε τη χαρά να συμμετάσχει σε διεθνείς βραβευμένες κινηματογραφικές παραγωγές, καθώς και σε Φεστιβάλ και δείγμα της δουλειάς της μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τόσο στο HBO όσο και στο Amazon Prime. Βραβεύτηκε μάλιστα για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία Chinatown – The 3 Shelters με το βραβείο Best Actor in Feature Film at Urban Action Showcase LA, το 2019.

Η Κατερίνα Μισιχρόνη γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά και σε πολύ καλό βαθμό Ιταλικά.

Οι Πρωθιέρειες των Τελετών της Ολυμπιακής Φλόγας

Το ρόλο της Πρωθιέρειας έχουν αναλάβει