H EOE παρουσίασε το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι στον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη

Ο Ισίδωρος Κούβελος, παρουσίασε στον ΥΠΕΞ, Γιώργο Γεραπετρίτη το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι, που θα λειτουργήσει στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λος Άντζελες.

Τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη επισκέφτηκε στο γραφείο του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος μαζί με τον γενικό γραμματέα Στέφανο Χανδακά.

Στη συνάντηση που έγινε σε πολύ καλό κλίμα, παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η ΕΟΕ για τη δημιουργία του Hellenic Olympic House, που θα λειτουργήσει στο Long Beach στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων «Los Angeles 2028» και συζητήθηκε και η συμμετοχή του Υπουργείου Εξωτερικών.

Oπως τόνισε ο κ. Κούβελος, «το Το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι θα αποτελέσει έναν φιλόξενο χώρο αφιερωμένο στην ανάδειξη των καλύτερων πτυχών που έχει να προσφέρει η Ελλάδα και θα φιλοξενήσει ποικίλες εκδηλώσεις και εκθέσεις που σχετίζονται με την ελληνική ιστορία, τον πολιτισμό και τις τέχνες. Παράλληλα θα λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης για τους φίλους των Ολυμπιακών Αγώνων και θα φιλοξενήσει τις επίσημες εκδηλώσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που θα προσφέρουν την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει Ολυμπιονίκες, να γιορτάσει τις επιτυχίες τους και να μάθει το αληθινό νόημα των Ολυμπιακών Ιδεωδών».

Στον κ. Γεραπετρίτη παρουσιάστηκαν και οι ενέργειες της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την κινητοποίηση της Ομογένειας, εν όψει της συμμετοχής της Team Hellas στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της διοίκησης της ΕΟΕ, προκειμένου να δημιουργηθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για το ταξίδι της ελληνικής αποστολής και την παραμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο τέλος της επίσκεψης ο κ. Κούβελος πρόσφερε στον Υπουργό Εξωτερικών ως αναμνηστικό δώρο, μία δάδα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026. Ο κ. Γεραπετρίτης ευχαρίστηκε τους κ.κ. Κούβελο και Χανδακά για την επίσκεψή τους και τόνισε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών θα σταθεί αρωγός στις δράσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στις Ηνωμένες Πολιτείες εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028.