H Κίρστι Κόβεντρι πήρε το κλειδί της ΔΟΕ από τον Τόμας Μπαχ

H Κίρστι Κόβεντρι ανήμερα της Ολυμπιακής Ημέρας, ανέλαβε κι επίσημα τα καθήκοντά της ως νέα πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Ιστορία για το ολυμπιακό κίνημα γράφτηκε τη Δευτέρα (23/6) στη Λωζάνη, με την Κίρστι Κόβεντρι να αναλαμβάνει κι επίσημα την προεδρία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Η 42χρονη ολυμπιονίκης της κολύμβησης από τη Ζιμπάμπουε, «χρυσή» στα 200μ. ύπτιο στην Αθήνα το 2004 και στο Πεκίνο το 2008, εξελέγη 10η Πρόεδρος στην 144η Σύνοδο της ΔΟΕ τον Μάρτιο στην Αρχαία Ολυμπία. Είναι η πρώτη γυναίκα και η πρώτη Αφρικανή, που κατέχει ποτέ το υψηλότερο αξίωμα της ΔΟΕ και έχει εκλεγεί για οκταετή θητεία.

Σε μια συμβολική ημέρα, την Ολυμπιακή Ημέρα, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Ιουνίου, για να τιμήσει την ίδρυση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 1894, η Κίρστι Κόβεντρι ανάλαβε τα καθήκοντά της.

Σε μια εξαιρετικά συμβολική τελετή στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λωζάνη της Ελβετίας, ο απερχόμενος πρόεδρος, Τόμας Μπαχ, που είχε θητεία 12 ετών, παρέδωσε συμβολικά το κλειδί του Ολυμπιακού Μέγαρου στην Κόβεντρι.

To κλειδί είναι σχεδιασμένο από τον Ισπανό Αντρέ Ρικάρντ, δημιουργό επίσης της δάδας των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελώνης το 1992 και παραδόθηκε για πρώτη φορά από τον Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ στον Ζαγκ Ρογκ το 2001.

«Πρόεδρε Μπαχ, υπηρετήσατε το Κίνημα, με αγνό πάθος και σκοπό για 12 χρόνια. Μας κρατήσατε ενωμένους σε μερικές από τις πιο ταραγμένες στιγμές και μας οδηγήσατε σε απίστευτους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, κάτι που ελπίζω ότι ήταν ένας από τους καλύτερους τρόπους που θα μπορούσαμε όλοι να σας ευχαριστήσουμε. Ανυπομονούμε να σας κάνουμε περήφανους στο μέλλον. Μας έχετε αφήσει πολλές κληρονομιές. Μία από αυτές είναι το "Μαζί". Και αυτό είναι κάτι που ελπίζω να νιώσουμε όλοι σήμερα.

IOC President-elect Kirsty Coventry opens her address with heartfelt thanks to President Bach:

“President Bach, the Movement has been served by you… with pure passion and purpose for 12 years. You have kept us united through some of the most turbulent times.” pic.twitter.com/PoVdY57gpj