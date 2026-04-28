Δείτε το ποσοστό πρόκρισης των ομάδων που έχουν πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της Euroleague.

H Marca έφτιαξε ένα θέμα με αφορμή το πλεονέκτημα έδρας που έχουν οι ισπανικές ομάδες στα playoffs της Εuroleague. H Bαλένθια κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό και η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει με την Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη.

Από την έναρξη των playoffs (best of three το 2005 και best of five από το 2009), η ομάδα με πλεονέκτημα έδρας έχει προκριθεί στο 81,25% των περιπτώσεων : 65 στα 80.

Μάλιστα Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια ήταν οι καλύτερες εντός έδρας ομάδες στην κανονική σεζόν. Η πρώτη είχε 18 νίκες και 1 ήττες εντός έδρας και η δευτερη εντός έδρας ρεκόρ 16-3 όπως και Ολυμπιακός.

Οι Μαδριλένοι ψάχνουν την τέταρτη πρόκριση στις τελευταίες πέντε διοργανώσεις , έχοντας χάσει μόνο το περσινό τουρνουά στο Άμπου Ντάμπι, και η δέκατη σε 14 , καθώς η διοργάνωση του 2020 είχε ανασταλεί λόγω του κορονοϊού.

Σχετικά με τη Βαλένθια, η καλύτερη εμφάνισή της στην EuroLeague μέχρι σήμερα είναι τα προημιτελικά, συγκεκριμένα εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, το 2011. Η Βαλένθια θα μπορούσε να γίνει η έβδομη ισπανική ομάδα που θα λάβει μέρος σε Final Four. Το έχουν καταφέρει η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Μπασκόνια, η Ουνικάχα, η Ζοβεντούτ και η Εστουντιάντες .

Δέκατο Final Four με δύο ισπανικές ομάδες

Σε περίπτωση που και οι δύο ομάδες προκριθούν στο Final Four της Αθήνας, θα αναμετρηθούν στα ημιτελικά, σηματοδοτώντας το δέκατο Final Four με δύο ισπανικές ομάδες . Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα έχουν συναντηθεί πέντε φορές στο παρελθόν: το 1996, το 2013, το 2014, το 2022 και το 2023.

Η Μπαρτσελόνα και η Μπασκόνια το 2006. Η Μπασκόνια και η Ουνικάχα το 2007, επίσης στην Αθήνα με τον Σέρτζιο Σκαριόλο ως προπονητή της Ουνικάχα. Μπανταλόνα και η Εστουντιάντες έχουν κοντραριστεί το 1992 και η Μπάνταλόνα με τη Μπαρτσελόνα το 1994.