Κίρστι Κόβεντρι: Ποια είναι η γυναίκα στην πιο ισχυρή θέση του παγκόσμιου αθλητισμού;

Η Κίρστι Κόβεντρι, η πρώτη Αφρικανή γυναίκα πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), αποτελεί μια από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες του παγκόσμιου αθλητισμού. Από τις θριαμβευτικές της στιγμές στις Ολυμπιακές πισίνες μέχρι την αμφιλεγόμενη πολιτική της πορεία στη Ζιμπάμπουε, η Κόβεντρι έχει διαμορφώσει ένα προφίλ ηγέτη που είναι έτοιμο να διαχειριστεί τις προκλήσεις της νέας εποχής των Ολυμπιακών Αγώνων.

Γεννημένη στις 16 Σεπτεμβρίου 1983 στη Χαράρε της Ζιμπάμπουε, η Κόβεντρι ξεκίνησε την αθλητική της πορεία στις πισίνες από μικρή ηλικία για να φτάσει να κατακτήσει συνολικά επτά Ολυμπιακά μετάλλια δύο χρυσά στα 200μ ύπτιο (Αθήνα 2004, Πεκίνο 2008), τέσσερα ασημένια και ένα χάλκινο. Είχε αναδειχθεί επίσης Παγκόσμια πρωταθλήτρια και υπήρξε κάτοχος παγκοσμίων ρεκόρ στα 100μ και 200μ ύπτιο, χαρίζοντας στη Ζιμπάμπουε μια από τις λαμπρές στιγμές στον διεθνή αθλητισμό.

Μετά την αποχώρησή της από την ενεργό δράση, η Κόβεντρι εισήλθε στην πολιτική, αναλαμβάνοντας το 2019 το Υπουργείο Αθλητισμού, Τεχνών και Αναψυχής στη Ζιμπάμπουε. Η θητεία της όμως υπήρξε αμφιλεγόμενη, καθώς αντιμετώπισε σοβαρές προκλήσεις, όπως η απαγόρευση της χώρας της από διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις λόγω ακατάλληλων σταδίων και η δαπάνη κρατικών πόρων για τη μεταφορά μεγάλων αποστολών σε Ολυμπιακές διοργανώσεις. Παρά τις επικρίσεις, υπερασπίστηκε τη θέση της, δηλώνοντας πως η αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί μόνο από μέσα και όχι από το περιθώριο.

Στις 20 Μαρτίου 2025, στην 144η Σύνοδο της ΔΟΕ στην Ελλάδα, η Κίρστι Κόβεντρι εξελέγη πρόεδρος επικρατώντας του Σεμπάστιαν Κόου και άλλων πέντε ανδρών υποψηφίων. Η εκλογή της σηματοδότησε μια νέα εποχή για τη ΔΟΕ, όχι μόνο λόγω του φύλου και της ηπείρου καταγωγής της, αλλά και λόγω του οράματός της για το μέλλον των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η νίκη της, ωστόσο, δεν ήρθε χωρίς αμφισβήτηση. Παρά το γεγονός ότι δεν διέθετε την υποστήριξη ακριβών ομάδων επικοινωνίας, η στενή της σχέση με τον προηγούμενο πρόεδρο, Τόμας Μπαχ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ο Μπαχ, ο οποίος είχε διορίσει περισσότερα από τα δύο τρίτα των μελών της ΔΟΕ που ψήφισαν στις εκλογές, λέγεται πως άσκησε παρασκηνιακές πιέσεις για την επικράτησή της. Αυτό γεννά ερωτήματα σχετικά με το αν η ηγεσία της θα σηματοδοτήσει πραγματική αλλαγή ή αν θα συνεχίσει τη συγκεντρωτική διακυβέρνηση του προκατόχου της.

Kirsty Coventry delivers her acceptance speech after being elected as the 10th President of the International Olympic Committee, and the first female President in IOC history. pic.twitter.com/3BXf9kK0dI