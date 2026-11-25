ΠΣΑΤ: Έγιναν γνωστές οι υποψηφιότητες για τα βραβεία του 2026
Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για τα ετήσια βραβεία του ΠΣΑΤ και έγιναν γνωστές οι τελικές υποψηφιότητες για την κάθε κατηγορία. Οι νικητές θα ανακοινωθούν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου στις 18:30 και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:
Κορυφαίος Αθλητής
- Εμμανουήλ Καραλής
- Λευτέρης Πετρούνιας
- Μίλτος Τεντόγλου
Κορυφαία Αθλήτρια
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- Ελένη Ιακωβάκη
- Άννα Ντουντουνάκη
- Βασιλική Πλευρίτου
Κορυφαία Ομάδα Ανδρών
- Εθνική Ελλάδος (πόλο)
- Ολυμπιακός (μπάσκετ)
- ΟΦΗ (ποδόσφαιρο)
Κορυφαία Ομάδα Γυναικών
- Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή (καλλιτεχνική κολύμβηση)
- Εθνική Ελλάδος (πόλο)
- Ολυμπιακός (πόλο)
Κορυφαίος Προπονητής
- Θοδωρής Βλάχος (πόλο)
- Γιώργος Μπαρτζώκας (μπάσκετ)
- Γιώργος Πομάσκι (στίβος)
Κορυφαίος Αθλητής με αναπηρία
- Δημήτρης Καρυπίδης (κολύμβηση)
- Πασχάλης Κουλούμογλου (άρση βαρών σε πάγκο)
- Στυλιανός Μαλακόπουλος (τρίαθλο)
Κορυφαία Αθλήτρια με αναπηρία
- Χριστίνα Γκέντζου (ταε κβο ντο)
- Μαρία Ελένη Ιωαννίδη (κολύμβηση)
- Θεοδώρα Πασχαλίδου (τζούντο)
Κορυφαία Ομάδα Αθλητών με αναπηρία
- Εθνική Ελλάδος 3Χ3 Γυναικών (μπάσκετ)
- Εθνική Ελλάδος 3Χ3 U19 Ανδρών (μπάσκετ)
- Γρηγόρης Πολυχρονίδης και Δήμητρα Παπαδοπούλου (μπότσια)
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