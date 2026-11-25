Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία του ΠΣΑΤ για τα βραβεία του 2026, έγιναν γνωστές οι τελικές υποψηφιότητες.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για τα ετήσια βραβεία του ΠΣΑΤ και έγιναν γνωστές οι τελικές υποψηφιότητες για την κάθε κατηγορία. Οι νικητές θα ανακοινωθούν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου στις 18:30 και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Κορυφαίος Αθλητής

Εμμανουήλ Καραλής

Λευτέρης Πετρούνιας

Μίλτος Τεντόγλου

Κορυφαία Αθλήτρια

Ελένη Ιακωβάκη

Άννα Ντουντουνάκη

Βασιλική Πλευρίτου

Κορυφαία Ομάδα Ανδρών

Εθνική Ελλάδος (πόλο)

Ολυμπιακός (μπάσκετ)

ΟΦΗ (ποδόσφαιρο)

Κορυφαία Ομάδα Γυναικών

Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή (καλλιτεχνική κολύμβηση)

Εθνική Ελλάδος (πόλο)

Ολυμπιακός (πόλο)

Κορυφαίος Προπονητής

Θοδωρής Βλάχος (πόλο)

Γιώργος Μπαρτζώκας (μπάσκετ)

Γιώργος Πομάσκι (στίβος)

Κορυφαίος Αθλητής με αναπηρία

Δημήτρης Καρυπίδης (κολύμβηση)

Πασχάλης Κουλούμογλου (άρση βαρών σε πάγκο)

Στυλιανός Μαλακόπουλος (τρίαθλο)

Κορυφαία Αθλήτρια με αναπηρία

Χριστίνα Γκέντζου (ταε κβο ντο)

Μαρία Ελένη Ιωαννίδη (κολύμβηση)

Θεοδώρα Πασχαλίδου (τζούντο)

Κορυφαία Ομάδα Αθλητών με αναπηρία