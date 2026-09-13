Πανιώνιος ΓΣ: Το τρυφερό βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα Alzheimer

Ο Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης δείχνοντας την ευαισθησία του, μέσα από ένα βίντεο μάς υπενθυμίζει την αγάπη που χρειάζεται να δείχνουμε στους συνανθρώπους μας που πάσχουν από τη νόσο Alzheimer.

Ο Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης ανήμερα των 136ων γενεθλίων του, θυμάται τα άτομα που πάσχουν από τα άτομα που πάσχουν από τη νόσο Alzheimer.

Η 21η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Alzheimer, αφιερωμένη στους ανθρώπους που ζουν με τη νόσο, αλλά και σε εκείνους που βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό τους και ο «Ιστορικός» μέσα από ένα ολιγόλεπτο, όμως γεμάτο αγάπη βίντεο, με τίτλο «Ποτέ δεν ξεχνάς να αγαπάς», δείχνει την ευαισθησία του για αυτούς τους συνανθρώπους μας που ζουν ανάμεσά μας.

Η περιγραφή του βίντεο

Ποτέ δεν ξεχνάς να αγαπάς Σε μία ημέρα, ο Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης γίνεται 136 ετών. Μια ημέρα μνήμης. Μια ημέρα γιορτής. Για μια ιδέα που άντεξε στον χρόνο και δεν ξεχάστηκε ποτέ.

Γιατί υπάρχουν πράγματα που η μνήμη μπορεί να δυσκολεύεται να κρατήσει, αλλά η αγάπη βρίσκει πάντα τον δρόμο της.

Ποτέ δεν ξεχνάς να αγαπάς. Και εμείς δεν ξεχνάμε να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας, ιδιαίτερα όταν μας χρειάζονται περισσότερο.

Η 21η Σεπτεμβρίου είναι Παγκόσμια Ημέρα Alzheimer, αφιερωμένη στους ανθρώπους που ζουν με τη νόσο, αλλά και σε εκείνους που βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό τους.

Αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο σε όλους εκείνους.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συνέβαλαν με τον χρόνο, την προσπάθεια και το μεράκι τους στη δημιουργία αυτού του βίντεο».