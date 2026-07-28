Αθλητικός Τουρισμός: Οι νέες τάσεις μιας αγοράς που «τρέχει» με διψήφιους ρυθμούς

Από θεατές σε πρωταγωνιστές: τι δείχνουν οι διεθνείς έρευνες, πόσα ξοδεύει ο αθλητικός τουρίστας και γιατί οι νέες ελληνικές υποδομές χρειάζονται ελληνικά brand names διοργανώσεων.

του Άκη Τσόλη, Founder, Chief Executive Officer Active Media Group



Ο αθλητικός τουρισμός δεν είναι πλέον μια εξειδικευμένη αγορά για λίγους, είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της παγκόσμιας ταξιδιωτικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η παγκόσμια αγορά αθλητικού τουρισμού εκτιμάται

ότι θα αυξηθεί από τα 645,8 δισ. δολάρια το 2025 στα 717,2 δισ. δολάρια το 2026 (The Business Research Company, 2026), με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 11%, ενώ έως το 2030 προβλέπεται να ξεπεράσει το 1 τρισ. δολάρια. Ήδη ο αθλητικός τουρισμός αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της συνολικής παγκόσμιας τουριστικής δαπάνης (Expedia Group, 2025, UN Tourism), με την Ευρώπη να αποτελεί τη μεγαλύτερη περιφερειακή αγορά. Και ναι, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αναμένεται να εκτοξεύσει προσωρινά τα μεγέθη όμως αυτό αφορά μια συγκεκριμένη, θεαματοκεντρική μορφή αθλητικού τουρισμού. Η πραγματικά ενδιαφέρουσα ιστορία γράφεται αλλού: στη σταθερή, διαρθρωτική στροφή των ταξιδιωτών προς τον ενεργό, βιωματικό αθλητικό τουρισμό.

Τι δείχνουν οι διεθνείς έρευνες

Η 9η έκδοση της έρευνας PwC Global Sports Survey (PwC, 2025), που στηρίχθηκε στις απόψεις 517 κορυφαίων στελεχών του αθλητισμού από 48 χώρες και 7.250 φιλάθλων σε 17 αγορές, προβλέπει μέση ετήσια ανάπτυξη της παγκόσμιας αθλητικής αγοράς κατά 7,4% την επόμενη τριετία-πενταετία. Δύο ευρήματα ξεχωρίζουν: πρώτον, το 91% των στελεχών εκτιμά ότι ο γυναικείος αθλητισμός θα σημειώσει διψήφια ανάπτυξη, μια δυναμική που δημιουργεί νέες διοργανώσεις και νέα ταξιδιωτικά κοινά. Δεύτερον, οι φίλαθλοι δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στα «βασικά» της εμπειρίας (προσιτότητα, άνεση, καθαριότητα, ασφάλεια) απ’ ό,τι πιστεύουν

οι διοργανωτές ένα χρήσιμο μάθημα για κάθε προορισμό που θέλει να χτίσει επαναλαμβανόμενο κοινό.

Η μεγάλη έρευνα της Expedia Group κατέγραψε ότι το 44% των φιλάθλων ταξιδεύει στο εξωτερικό για αγώνες, ποσοστό που ανεβαίνει στο 56% στις ηλικίες 16-34, ενώ τρεις στους πέντε αθλητικούς ταξιδιώτες διαμένουν εκτός της πόλης-διοργανώτριας, πολλαπλασιάζοντας το οικονομικό όφελος για την ευρύτερη περιοχή: το 81% όσων έκλεισαν κατάλυμα επισκέφθηκε και άλλους προορισμούς πέρα από τον τόπο του αγώνα.

Το Trendcast 2026 της Tripadvisor (2025) εισήγαγε ακόμη και νέο όρο για το φαινόμενο: «sweat-jetting» με απλά λόγια ταξίδια που σχεδιάζονται εξ ολοκλήρου γύρω από την άθληση. Ο προορισμός δεν επιλέγεται πια για την παραλία ή το μουσείο, αλλά για τον αγώνα, το τουρνουά ή το προπονητικό camp. H βιομηχανία της φιλοξενίας απαντά με προγράμματα αποκατάστασης, ειδικά μενού για αθλητές, πρωινό πριν από την εκκίνηση και late check-out την ημέρα του αγώνα, ενώ τα ταξιδιωτικά πακέτα χτίζονται πλέον γύρω από την ημερομηνία της εκκίνησης και όχι γύρω από τη σεζόν. Σύμφωνα με το CNBC (2025), οι millennials είναι η γενιά που οδηγεί αυτή την έκρηξη, ξοδεύοντας γενναιόδωρα για εμπειρίες που συνδυάζουν άθληση, ευεξία, τοπική κουλτούρα και βιωσιμότητα.

Τι λένε τα μεγάλα brands της φιλοξενίας και των ταξιδιών

Η εικόνα επιβεβαιώνεται από τις έρευνες των μεγαλύτερων ονομάτων της παγκόσμιας φιλοξενίας. Στο 2026 Trends Report της Hilton (Hilton / Ipsos, 2025), που βασίστηκε σε 14.000 ταξιδιώτες από 14 χώρες, σχεδόν ένας στους πέντε ταξιδιώτες παγκοσμίως δηλώνει ότι ο αθλητισμός και η ψυχαγωγία είναι το βασικό «γιατί» των ταξιδιών του για το 2026, ενώ το 67% των millennials έχει ήδη σχεδιάσει ταξίδι γύρω από ένα γεγονός αθλητικό, μουσικό ή ευεξίας. Στην Ασία-Ειρηνικό, το 40% των ερωτηθέντων σκοπεύει να ταξιδέψει διεθνώς για μεγάλο αθλητικό ή μουσικό γεγονός, με τα ποσοστά να φτάνουν το 59% στην Κίνα και το 57% στην Ινδία.

Το μεγάλο πάρτι στα Φηρά δωρεάν για τον κόσμο του Santorini Experience

Η TUI Musement, στην ετήσια έκθεση τάσεων για το 2026 (TUI Musement, 2025), αναδεικνύει τα «sportcations» σε μία από τις κορυφαίες τάσεις της χρονιάς: οι κρατήσεις για αθλητικές δραστηριότητες και εμπειρίες αυξήθηκαν σχεδόν 37% μέσα σε έναν χρόνο, με τους ταξιδιώτες να επιλέγουν προορισμό με βάση το άθλημα που αγαπούν, από μαραθώνιους και ποδηλατικές διαδρομές μέχρι ξεναγήσεις σε εμβληματικά γήπεδα. Στην πολυτελή αγορά, το Virtuoso Luxe Report 2026 (Virtuoso, 2025) κατατάσσει τις «passion-point» εμπειρίες όπως αθλητισμός, τέχνες, συναυλίες, φεστιβάλ στα κορυφαία κίνητρα των υπερπολυτελών ταξιδιών, με το 67% των συμβούλων πολυτελών ταξιδιών να προβλέπει αύξηση της ζήτησης. Ακόμη και σε επίπεδο εθνικών στρατηγικών, μελέτες όπως αυτές της KPMG για τον αθλητικό τουρισμό (KPMG, 2022) αναγνωρίζουν το γκολφ και το σκι ως τις δύο μεγαλύτερες βιομηχανίες αθλητικού τουρισμού παγκοσμίως και τον κλάδο συνολικά ως εργαλείο εθνικής τουριστικής ανάπτυξης.

Από θεατής, πρωταγωνιστής: η άνοδος των «race-cations»

Η πιο χαρακτηριστική νέα τάση είναι η μετατόπιση από τον παθητικό θεατή στον ενεργό συμμετέχοντα. Τα «runcations» και «race-cations» δηλ. διακοπές χτισμένες γύρω από έναν αγώνα, έχουν γίνει διαρθρωτική δύναμη της ταξιδιωτικής ζήτησης. Ο Μαραθώνιος του Λονδίνου δέχθηκε φέτος ρεκόρ 1,3 εκατομμυρίων αιτήσεων συμμετοχής, ενώ οι μεγάλοι μαραθώνιοι πολλαπλασιάζουν την επισκεψιμότητα των πόλεων που τους φιλοξενούν: +300% για το Σικάγο, +228% για τη Βοστόνη, +222% για το Βερολίνο τις ημέρες του αγώνα. Το οικονομικό αποτύπωμα είναι εντυπωσιακό: ο τυπικός δρομέας-ταξιδιώτης φτάνει στον προορισμό δύο έως πέντε ημέρες πριν από τον αγώνα και μένει μία έως τρεις ημέρες μετά. Έτσι ένα μονοήμερο αθλητικό γεγονός μετατρέπεται σε πέντε έως οκτώ διανυκτερεύσεις, και μάλιστα συνήθως με συνοδεία: κάθε δρομέας ταξιδεύει κατά μέσο όρο με τρία ακόμη άτομα που δεν αγωνίζονται, αλλά καταναλώνουν σε διαμονή, εστίαση και αξιοθέατα.

Στο ίδιο μοτίβο κινείται και το φαινόμενο HYROX: οι συμμετοχές στο παγκόσμιο fitness racing εκτοξεύθηκαν από 570.000 τη σεζόν 2024/25 σε 1,5 εκατ. τη σεζόν 2025/26, με πρόβλεψη να ξεπεράσουν τα 2,5 εκατ. αθλητές το 2026 (SportsPro / Infront, 2026). Με μόλις 105 αγώνες σε περισσότερες από 30 χώρες και events που κάνουν sell-out μέσα σε ώρες, χιλιάδες αθλητές ταξιδεύουν από πόλη σε πόλη και από χώρα σε χώρα, απλώς για να εξασφαλίσουν θέση εκκίνησης. Η εταιρεία μας, η ActiveMedia Group, έχει την τιμή να συνεργάζεται ως επίσημος συνεργάτης του brand στην Ελλάδα και όλοι ανυπομονούμε για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, που θα γράψει ιστορία και θα βάλει την Αθήνα δίπλα σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και η Ρώμη, που διοργανώνουν HYROX events. Ανάλογη δυναμική εμφανίζει και το τένις: η αγορά ταξιδιών φιλάθλων για τουρνουά αποτιμήθηκε σε 2,46 δισ. δολάρια το 2024 με πρόβλεψη 4,68 δισ. έως το 2033 (Dataintelo, 2024), ενώ οι tennis- themed διακοπές, τα Grand Slam tours και τα ταξίδια για συμμετοχή σε clinics και academies πολλαπλασιάζονται. Η επιστροφή του ATP Tour στην Αθήνα, σε συνδυασμό με τις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις τένις του ΟΑΚΑ, δημιουργεί ιδανικές προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει αυτή τη διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά αθλητικού τουρισμού.

Το HYROX έρχεται και επίσημα τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα

Πόσα ξοδεύει ο αθλητικός τουρίστας

Ο αθλητικός τουρίστας είναι πελάτης υψηλής αξίας. Η έρευνα της Expedia Group (2025) καταγράφει μέση δαπάνη άνω των 1.500 δολαρίων ανά ταξίδι: πάνω από 300 δολάρια για εισιτήρια, περίπου 420 δολάρια για αεροπορικά, 480 για διαμονή και άλλα 370+ για εστίαση, αγορές και δραστηριότητες. Πρόκειται για κοινό με ισχυρή αγοραστική δύναμη, που ταξιδεύει και εκτός υψηλής σεζόν, ακριβώς ό,τι χρειάζεται ένας προορισμός όπως η Ελλάδα για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται ο γκολφέρ. Η παγκόσμια αγορά γκολφικού τουρισμού αποτιμήθηκε σε περίπου 26 δισ. δολάρια το 2025 και προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί έως το 2035 (53 δισ.) (Expert Market Research, 2025). Ο μέσος γκολφοτουρίστας ξοδεύει περίπου 2.200 δολάρια ανά ταξίδι, έναντι 1.450 του μέσου τουρίστα αναψυχής, ενώ οι διεθνείς γκολφοτουρίστες κινούνται μεταξύ 3.000 και 6.000 δολαρίων ανά ταξίδι. Οι μισοί γκολφέρ διατηρούν ετήσιο ταξιδιωτικό budget για γκολφ άνω των 5.000 δολαρίων και εννέα στους δέκα σκοπεύουν να ξοδέψουν τα ίδια ή περισσότερα το 2026 (Buffalo Groupe, 2025). Η Ελλάδα έχει πλέον σοβαρή θέση στον χάρτη: η Costa Navarino, με τα τέσσερα κορυφαία ευρωπαϊκά signature γήπεδά του των 18 οπών, φιλοξενεί το Legends Tour και το Aegean Messinia Pro-Am, που το 2026 γιορτάζει τα 20 χρόνια του με ρεκόρ 75 ομάδων από όλο τον κόσμο, ενώ στη Χαλκιδική το πλήρως ανακαινισμένο γήπεδο γκολφ του Porto Carras κάνει το δικό του ντεμπούτο τον Σεπτέμβριο, με το Porto Carras Pro-Am.

Φωτογραφία από το πρόσφατο τουρνουά γκολφ The NIO Messinia Golf Open στο Messinia Challenge



Τα ελληνικά παραδείγματα που δείχνουν τον δρόμο

Η Ελλάδα διαθέτει ήδη διοργανώσεις-φάρους που αποδεικνύουν ότι το μοντέλο «σπορ + προορισμός + εμπειρία» δουλεύει και στην ActiveMedia Group έχουμε την τιμή να υπηρετούμε αυτό το μοντέλο εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Το Messinia Challenge, με 14

χρόνια δυναμικής παρουσίας, πραγματοποιήθηκε φέτος στην Costa Navarino και την ευρύτερη Μεσσηνία με περισσότερες από 70 διαφορετικές δραστηριότητες, φιλοδοξώντας να γράψει νέο κεφάλαιο στον παγκόσμιο αθλητικό τουρισμό. Το Santorini Experience επιστρέφει τον Οκτώβριο για 12η χρονιά, με αθλητές από όλο τον κόσμο να κολυμπούν στα βαθιά νερά της Καλντέρας και να τρέχουν στις ηφαιστειακές πλαγιές ενός από τους κορυφαίους προορισμούς του πλανήτη. Και το Porto Carras Athlos, το πρώτο μεγάλο multisport & wellness γεγονός της Χαλκιδικής, συγκέντρωσε στην παρθενική του διοργάνωση πάνω από 800 συμμετοχές σε 48

δράσεις μέσα σε τέσσερις ημέρες, με αθλητές και επισκέπτες από 15 χώρες από τις ΗΠΑ και την Αγγλία μέχρι τη Σουηδία και το Καζακστάν.

Φωτογραφία από το Porto Carras Athlos 2026

Το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των διοργανώσεων είναι ότι δεν πουλούν απλώς έναν αγώνα πουλούν έναν προορισμό ολόκληρο, εκτός αιχμής, σε κοινό υψηλής δαπάνης που επιστρέφει, φέρνει την οικογένειά του και γίνεται πρεσβευτής του τόπου.

Ellinikon Sports Park

Οι νέες υποδομές θέλουν events — και ελληνικά brand names

Η μεγάλη ευκαιρία της επόμενης πενταετίας βρίσκεται στη συνάντηση δύο δυναμικών: των διεθνών τάσεων και των σύγχρονων εγκαταστάσεων που σιγά σιγά αποκτά η χώρα. Το Ellinikon Sports Park, έκτασης 287 στρεμμάτων και με επένδυση 80-100 εκατ. ευρώ στην πρώτη του φάση, φιλοδοξεί να προσελκύει έως και 5 εκατ. επισκέπτες τον χρόνο και να φιλοξενεί ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο Μαρούσι, το Stadion Sports Center, επένδυση 25 εκατ.ευρώ στις εγκαταστάσεις τένις του ΟΑΚΑ, παραδίδεται τμηματικά και το «νέο» ΟΑΚΑ απέδειξε ήδη τι μπορεί να κάνει: το Final Four της Ευρωλίγκας που φιλοξένησε φέτος η Αθήνα γέμισε

την πόλη με χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη σε ένα Σαββατοκύριακο εκτός τουριστικής αιχμής, δίπλα στον Μαραθώνιο της Αθήνας και την επιστροφή του ATP Tour.

Φωτογραφία του Άγγελου Ζυμάρα από το Athens ATP

Και το ταβάνι ανεβαίνει ακόμη ψηλότερα. Τα International Games του NFL δείχνουν τι μπορεί να σημαίνει ένα και μόνο παιχνίδι για μια πόλη: στη Φρανκφούρτη οι τιμές των ξενοδοχείων αυξήθηκαν 40-60% με πληρότητα άνω του 90%, μετατρέποντας τον «νεκρό» Νοέμβριο σε high season (NFL International Games, ευρωπαϊκές μελέτες αντικτύπου). Η παρουσία των Los Angeles Chargers στην Ελλάδα και το ενδιαφέρον για ένα μελλοντικό International Game στην Αθήνα δείχνουν ότι η χώρα μπαίνει πλέον σε αυτή τη συζήτηση, με το flag football να κάνει το Ολυμπιακό του ντεμπούτο στο Los Angeles 2028, μια συμβολική γέφυρα ανάμεσα στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων και το μέλλον του παγκόσμιου αθλητισμού.

Photo από το NFL Flag Football Camp των Los Angeles Chargers στην Ελλάδα

Όμως οι εγκαταστάσεις από μόνες τους δεν φέρνουν τουρίστες, τα events τους φέρνουν. Ένα γήπεδο ή ένα προπονητικό κέντρο χωρίς διοργανώσεις είναι απλώς κόστος συντήρησης. Με διοργανώσεις γίνεται μηχανή περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτό που χρειάζεται τώρα η Ελλάδα είναι ελληνικά brand names εκδηλώσεων δηλαδή διοργανώσεις με ταυτότητα, συνέπεια και διεθνή απήχηση: από το Messinia Challenge, το Santorini Experience και το Porto Carras Athlos μέχρι το Zagori, το Spetses, το Arkalochori και το Olympus, χωρίς να ξεχνάμε και το πρωτοπόρο Kalymnos Climbing Festival, με την τελευταία διοργάνωση του οποίου, το 2013, είχαμε ασχοληθεί κι εμείς. Τέτοια brands θα «κατοικήσουν» τις νέες υποδομές, θα γεμίζουν τα ξενοδοχεία τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο και θα μετατρέπουν κάθε γωνιά της χώρας σε αθλητικό προορισμό δώδεκα μηνών.

Αφίσα του φεστιβάλ The North Face Kalymnos Climbing Festival που έγινε για τελευταία φορά το 2013



Quick Facts: Ο αθλητικός τουρισμός σε αριθμούς

Η ζήτηση: ένα παγκόσμιο κύμα

• Σχεδόν 1 στους 5 ταξιδιώτες παγκοσμίως δηλώνει τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία ως

βασικό κίνητρο των ταξιδιών του για το 2026 (Hilton Trends Report, 2025).

• Οι κρατήσεις για αθλητικές εμπειρίες αυξήθηκαν 37% σε έναν χρόνο (TUI Musement,

2025).

• Το 44% των φιλάθλων ταξιδεύει στο εξωτερικό για αθλητικά γεγονότα — 56% στις ηλικίες

16-34 (Expedia Group, 2025).

• Οι Καναδοί πραγματοποίησαν 10,5 εκατ. εγχώρια ταξίδια που περιλάμβαναν

παρακολούθηση αθλητικού γεγονότος ως θεατές το 2025, ενώ 6,8 εκατ. ταξίδεψαν για να

αθληθούν οι ίδιοι (Statistics Canada, 2025).

Οι νέες μορφές: HYROX, Τένις, NFL

• HYROX: από 570.000 σε 1,5 εκατ. συμμετέχοντες μέσα σε μία σεζόν (2024/25 → 2025/26)

και πρόβλεψη για 2,5+ εκατ. το 2026, με 105 αγώνες σε 30+ χώρες που κάνουν sell-out σε

ώρες (SportsPro / Infront, 2026).

• Τένις: η αγορά ταξιδιών φιλάθλων για τουρνουά έφτασε τα 2,46 δισ. δολάρια το 2024 και

προβλέπεται να αγγίξει τα 4,68 δισ. έως το 2033 (Dataintelo, 2024), ενώ το τένις εκτιμάται

ότι θα συνεισφέρει 302,5 δισ. δολάρια στον παγκόσμιο αθλητικό τουρισμό έως το 2032

(market.us, 2026).

• NFL International Games: στη Φρανκφούρτη οι τιμές ξενοδοχείων +40-60% με πληρότητα

90%+, στο Λονδίνο 300+ εκατ. σωρευτικά, 39.000 Αμερικανοί ταξίδεψαν στο Δουβλίνο για

ένα κολεγιακό παιχνίδι, με μέση παραμονή 7 διανυκτερεύσεων.



Ο ευρωπαϊκός ανταγωνισμός

• Ιταλία: ο αθλητικός τουρισμός έφτασε τα 12 δισ. ευρώ το 2024 (+8%) με 42 εκατ.

παρουσίες (Banca Ifis, Osservatorio Sport System, 2025). Ο Giro d’Italia αποφέρει 2,1 δισ.

ευρώ στις περιοχές που τον φιλοξενούν.

• Ισπανία: η άμεση δαπάνη αθλητικού τουρισμού ανήλθε σε 8,35 δισ. ευρώ το 2024

(+14,3%), με 1,47 εκατ. ξένους τουρίστες να ταξιδεύουν με κύριο κίνητρο τον αθλητισμό

(CSD, Anuario de Estadísticas Deportivas, 2025).

• Τουρκία: περισσότερες από 3.000 ποδοσφαιρικές ομάδες πραγματοποιούν κάθε χρόνο

χειμερινό προπονητικό camp στο Belek της Αττάλειας, αποφέροντας 100-150 εκατ. ευρώ

άμεσα έσοδα στη «νεκρή» σεζόν ενώ η χώρα τρέχει εθνική στρατηγική ανάπτυξης 12

αθλημάτων (2026).

• Ηνωμένο Βασίλειο: 1,5 εκατ. ξένοι επισκέπτες παρακολούθησαν αγώνα ποδοσφαίρου σε

ένα έτος, δαπανώντας συνολικά 1,4 δισ. Λίρες, 909 λίρες ανά επίσκεψη, 31% πάνω από τον

μέσο επισκέπτη (VisitBritain). Το 18% των Βρετανών σχεδιάζει ταξίδι με αθλητικό κίνητρο

(Accor, 2025).

Φωτογραφία από το Zagori Mountain Running



Το γκολφ σε αριθμούς

• Ο γκολφοτουρίστας ξοδεύει 2.200 δολάρια ανά ταξίδι κατά μέσο όρο έναντι 1.450 του

μέσου τουρίστα αναψυχής (Expert Market Research, 2025).

• Ιρλανδία: με περίπου 300 γήπεδα γκολφ και 236.000+ εγγεγραμμένους γκολφέρ (+30% σε

πέντε χρόνια), υποδέχθηκε 250.000 γκολφοτουρίστες που άφησαν ρεκόρ 500 εκατ. ευρώ

σε μία χρονιά (Golf Ireland, 2025).

• Γερμανία: διαθέτει 600.000+ ενεργούς γκολφέρ και 700+ γκολφ κλαμπ. Η γερμανική αγορά

γκολφικού τουρισμού εκτιμάται σε 3,7 δισ. δολάρια το 2025, με τις γκολφικές διακοπές των

Γερμανών στο εξωτερικό να διαρκούν κατά μέσο όρο 7 ημέρες (Future Market Insights,

2025).

Άκης Τσόλης, Founder, Chief Executive Officer Active Media GROUP

Με εμπειρία 17 και πλέον ετών, από τα Greek All Star Games του 2008 μέχρι το κορυφαίο ευρωπαϊκό wellness event το Messinia Challenge, στην ActiveMedia Group υπηρετούμε τον αθλητικό τουρισμό μέσα από πολλά και διαφορετικά αθλήματα, προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε τις υποδομές, τον καιρό και, πάνω απ’ όλα, τα ελληνικά στοιχεία που υπάρχουν και μας κάνουν να ξεχωρίζουμε. Τα ταξίδια για αθλητικά γεγονότα ήρθαν για να μείνουν. Όσο προχωράμε, θα μιλάμε όλο και περισσότερο για experience-led travel, ταξίδια με οδηγό την εμπειρία και όχι απλώς τον προορισμό. Το παράθυρο ευκαιρίας για τους ξενοδόχους και τους προορισμούς ανοίγει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το event και δεν περιορίζεται στην πόλη- διοργανώτρια, αλλά αγκαλιάζει όλη την ευρύτερη περιοχή γύρω της. Όποιος το κατανοήσει έγκαιρα, θα κερδίσει τον πιο πιστό και πολύτιμο ταξιδιώτη της νέας εποχής.



Όπως το έθεσε ο Γενικός Γραμματέας του UN Tourism, Zurab Pololikashvili: «Η τομή του αθλητισμού με τον τουρισμό προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για βιώσιμη ανάπτυξη, οικονομική μεγέθυνση και πολιτισμική ανταλλαγή» (UN Tourism, 2025). Η Ευρώπη το έχει καταλάβει. Η σειρά της Ελλάδας είναι τώρα.