Ασημένιο μετάλλιο και 4 προκρίσεις σε τελικούς για την Εθνική Ομάδα Cheerleading στο παγκόσμιο του Ορλάντο

Η Ελλάδα πανηγύρισε το πρώτο της ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading από την ομάδα Junior All Girl Adv.

Η ελληνική αποστολή των Εθνικών Ομάδων Cheerleading γράφει ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Ορλάντο των ΗΠΑ.

Η μεγαλύτερη επιτυχία μέχρι στιγμής ανήκει στην ομάδα Junior All Girl Adv (Hellenic Star), η οποία κατέκτησε στον χθεσινό τελικό το ασημένιο μετάλλιο, το πρώτο για την ελληνική αποστολή στη διοργάνωση.

Παράλληλα τέσσερις ακόμα εθνικές ομάδες (Senior Jazz, Senior Hip Hop, Senior Coed Elite και Senior All Girl Elite) εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στους μεγάλους τελικούς της τελευταίας ημέρας.

Η ελληνική αποστολή είναι μία από τις πολυπληθέστερες και αποτελείται συνολικά από 127 μέλη. Τον πυρήνα της ομάδας συνθέτουν 116 αθλητές και αθλήτριες από τρεις διαφορετικούς συλλόγους, οι οποίοι αγωνίζονται σε 9 ομαδικά σχήματα και 2 ζευγάρια.