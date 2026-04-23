Στο Ορλάντο οι Εθνικές Ομάδες Cheerleading για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα!

Η ελληνική αποστολή των Εθνικών Ομάδων Cheerleading βρίσκεται ήδη στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου προετοιμάζεται εντατικά για τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading, που θα διεξαχθεί από τις 23 έως τις 25 Απριλίου 2025 στο ESPN Wide World of Sports Complex.

Με 127 μέλη, η αποστολή αναχώρησε ανήμερα του Πάσχα από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εκπροσωπώντας επάξια την Ελλάδα με τις Εθνικές Ομάδες Cheerleading σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του παγκόσμιου αθλητισμού.

Οι Εθνικές Ομάδες αποτελούνται από αθλητές και αθλήτριες σωματείων – μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading, και περιλαμβάνουν 9 ομάδες και 2 ζευγάρια, συνολικά 116 αθλητές και αθλήτριες από τρεις συλλόγους. Την αποστολή συνοδεύουν 11 συνοδοί: προπονητές, ιατρός και μέλη της Ομοσπονδίας και των Συλλόγων.

Αρχηγός της αποστολής είναι ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading, κ. Κωνσταντίνος Αθανασιάδης.

Τους αθλητές συνοδεύει η Υπεύθυνη Εθνικών Ομάδων, κ. Ευαγγελία Κρητικού, η οποία είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Πριν την αναχώρηση, από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», δήλωσε:

«Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες και να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους! Η συμμετοχή σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση είναι ήδη ένα μεγάλο επίτευγμα, και ελπίζουμε για το καλύτερο. Στην φετινή διοργάνωση, ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος, με ισχυρές δυνάμεις από όλο τον κόσμο. Ευχόμαστε να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα με υπερηφάνεια και να πετύχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα.»

Οι συμμετοχές των συλλόγων, οι οποίοι εκπροσωπούν την Ελλάδα με τις Εθνικές Ομάδες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα:

Ο σύλλογος “Ελληνικό Αστέρι” από τη Θεσσαλονίκη εκπροσωπεί την Ελλάδα με 5 ομάδες και 1 ζευγάρι:

Senior Jazz

Senior Pom

Junior Pom

Junior Cheerleading All Girl ADV

Junior Cheerleading Coed ADV

Senior Pom Doubles: Κατερίνα Τολάτου – Νίνα Ανδρεανίδου

Ο σύλλογος “Αποσπερίδες” εκπροσωπεί την Ελλάδα με 2 ομάδες και ένα ζευγάρι:

Senior Hip Hop

Junior Hip Hop

Senior Hip Hop Doubles: Άννα Γερογιάν – Θωμαή Θανάση

(Χάλκινες Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες 2024 στην ίδια κατηγορία)

Ο σύλλογος “Αμαζόνες” εκπροσωπεί την Ελλάδα με 2 ομάδες:

Youth Hip Hop

Youth Pom

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, θα υπάρχει ζωντανή ενημέρωση και πλούσιο περιεχόμενο από τις προσπάθειες των Εθνικών μας Ομάδων μέσα από τα επίσημα Social Media της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading.

Καλή επιτυχία στην ελληνική αποστολή!