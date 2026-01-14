Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε τα πρώτα χρήματα που ενέκρινε να διαθέσει προς τις αθλητικές ομοσπονδίες για το 2026.

H Oλομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση για το νέο έτος, έκανε δεκτή την εισήγηση του προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας Δημοσθένη Γυρούση και ενέκρινε τα πρώτα χρήματα του 2026 για Ολυμπιακή Προετοιμασία.

Το συνολικό ποσό είναι 110.890 ευρώ και αφορά τις εξής Ομοσπονδίες:

Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, SUP, Surfing 5050 ευρώ για συμμετοχή του αθλητή Στέφανου Δημόπουλου σε προπονητικό καμπ στην Πολωνία.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης 60.000 ευρώ για τη συμμετοχή της ομάδας στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ 13.800 ευρώ για συμμετοχή στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες κατάταξης.

Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία 10.000 ευρώ για συμμετοχή αθλητών σε καμπ προετοιμασίας.

Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης 13.340 ευρώ για συμμετοχή αθλητών σε καμπ προετοιμασίας.

Ελληνική Ομοσπονδία Χόκεϊ επί χόρτου 8.700 ευρώ για την Εθνική ομάδα.

Όσον αφορά στο 2025, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έδωσε στις Αθλητικές Ομοσπονδίες συνολικά 2.158.998 ευρώ για την Ολυμπιακή Προετοιμασία που χωρίζονται σε 1.140.000 ευρώ ως έκτακτη επιχορήγηση στην αρχή της χρονιάς και 1.018.998 ευρώ για τα αιτήματα των Ομοσπονδιών.

Επίσης αποφασίστηκε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 ξεκινά το πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Αντζελες» με τη συμμετοχή σε πρώτη φάση, 74 αθλητών και αθλητριών που θα ενισχύονται οικονομικά σε μηναία βάση από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με χρήματα που έχουν εξασφαλιστεί από τους χορηγούς.

