Από το Σάββατο 4 Οκτωβρίου βγαίνει στον αέρα το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ και η ΕΟΕ προχώρησε σε συμφωνία μέσω της συχνότητάς του για τη ζωντανή μετάδοση ολυμπιακών αθλημάτων που δεν είναι τόσο δημοφιλή.

Παρουσιάστηκε τη Δευτέρα (29/9), το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ για τη σεζόν 2025-2026, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».

Η γενική διευθύντρια προγράμματος Μαρία Κοζάκου έκανε εκτενείς αναφορές στα προγράμματα της ΕΡΤ, ενώ παρουσίασε και το νέο αθλητικό κανάλι της ΕΡΤ, το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, που θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, τονίζοντας ότι θα μεταδίδει αθλητικές εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις, ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικές ταινίες με θέμα τον αθλητισμό.

Παράλληλα, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή υπέγραψε συμφωνία με την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση για τη ζωντανή μετάδοση από τη συχνότητα της ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, των σημαντικότερων αγώνων των ολυμπιακών αθλημάτων, που δεν είναι τόσο δημοφιλή στην Ελλάδα.

Η συμφωνία που έχει ισχύ έως το τέλος του 2027, περιλαμβάνει τους αγώνες που θα επιλέξουν οι αθλητικές ομοσπονδίες-μέλη της ΕΟΕ, κατά προτίμηση πανελλήνια πρωταθλήματα ή άλλες μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις του εκάστοτε αθλήματος, oι οποίες διεξάγονται στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΕΟΕ: «Η ΕΡΤ θα καλύψει οπωσδήποτε την τελευταία ημέρα κάθε αθλητικού γεγονότος που έχει επιλεγεί προς μετάδοση ή την τελική φάση κάθε διοργάνωσης, με δικαίωμα κατά την κρίση της, να καλύψει περισσότερες ημέρες.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα καλύπτει τα έξοδα παραγωγής για τη μετάδοση των αγώνων με τον σχολιασμό να γίνεται από τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ, με τη συνδρομή αναγνωρισμένου αθλητή ή προπονητή, που θα προταθεί από την εκάστοτε αθλητική ομοσπονδία».

Στην παρουσία του νέου προγράμματος της ΕΡΤ, το «παρών» έδωσε και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, που είχε την ιδέα της προβολής των ερασιτεχνικών αθλημάτων μέσα από την κρατική τηλεόραση.

Ήδη η πρώτη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση έγινε το Σάββατο 27 Ιανουαρίου με το 33ο Κύπελλο Αγωνιστικής Αναρρίχησης «Αθ. Λευκαδίτη» που είχε προτείνει η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης.

Για τη συμφωνία με την ΕΡΤ ο Ισίδωρος Κούβελος, δήλωσε: «Είναι μια ιστορική στιγμή για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τον ελληνικό αθλητισμό καθώς για πρώτη φορά η ΕΟΕ καλύπτει τα έξοδα της παραγωγής για την ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ, αγώνων από τα μη προβεβλημένα ολυμπιακά αθλήματα.

Με αυτό τον τρόπο η ΕΟΕ βοηθά στη διάδοσή τους και ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των αθλητικών ομοσπονδιών που ζητούσαν την προβολή των σημαντικότερων αγώνων τους, αλλά δεν έβρισκαν τηλεοπτική στέγη. Πλέον όλα τα Ολυμπιακά Αθλήματα θα έχουν πρόσβαση σε κάθε ελληνικό σπίτι, με ότι συνεπάγεται αυτό για την προβολή, τη διάδοση και την ανάπτυξη τους».