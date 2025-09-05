Δύο κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις στο Grand Resort Lagonissi

Wakesurf & Wakeboard Cup 2025 στο απόλυτο καλοκαιρινό σκηνικό της Grand Beach



Σε συνέχεια της περσινής επιτυχημένης διοργάνωσης του Grand Resort Lagonissi Wakeboard Cup 2024, η Grand Beach στο Grand Resort Lagonissi συνεχίζει και αναδεικνύεται ως σημείο αναφοράς στην προώθηση αθλητικών δράσεων καθώς υποδέχεται και φέτος δύο σπουδαία αθλητικά γεγονότα:



● Grand Resort Lagonissi Wakesurf Cup 2025 | 12–14 Σεπτεμβρίου 2025



● Grand Resort Lagonissi Wakeboard Cup 2025 | 19–21 Σεπτεμβρίου 2025

Οι διοργανώσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον Όμιλο Θαλασσίου Σκι Βάρκιζας και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι, συγκεντρώνοντας κορυφαίους αθλητές, θεατές και φίλους των water sports από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο πρώτος επίσημος αγώνας Wakesurf στην Ελλάδα

Το 2025 σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή, καθώς το Grand Resort Lagonissi φιλοξενεί στην Grand Beach τον πρώτο επίσημο αγώνα Wakesurf στην Ελλάδα. Ένα άθλημα με θεαματική ανάπτυξη διεθνώς, το Wakesurf συνδυάζει ενέργεια, τεχνική και διασκέδαση.



Grand Beach, το απόλυτο καλοκαιρινό σκηνικό

Με φόντο τα καταγάλανα νερά και τις οργανωμένες εγκαταστάσεις της, η Grand Beach στο Grand Resort Lagonissi αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για τις δύο μοναδικές διοργανώσεις που συνδυάζουν τον αθλητισμό με το καλοκαιρινό lifestyle.

Αθλητές, λάτρεις των θαλάσσιων σπορ, αλλά και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν δύο συναρπαστικά αθλητικά Σαββατοκύριακα γεμάτα δράση, ένταση και εντυπωσιακά θεάματα.

________________________________________

Ημερομηνίες Διοργανώσεων



● Wakesurf Cup: 12–14 Σεπτεμβρίου 2025



● Wakeboard Cup: 19–21 Σεπτεμβρίου 2025



Τοποθεσία: Grand Beach, στο Grand Resort Lagonissi

Χορηγοί Διοργάνωσης

Οι δύο μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν χωρίς την πολύτιμη υποστήριξη των χορηγών, που μοιράζονται το πάθος για τη θάλασσα, τον αθλητισμό και τις μοναδικές εμπειρίες. Μαζί δημιουργούν το ιδανικό πλαίσιο για να απολαύσουν αθλητές και θεατές ένα ανεπανάληπτο διπλό event γεμάτο δράση και θετική ενέργεια.



Με ιδιαίτερη χαρά, το Grand Resort Lagonissi Wakesurf & Wakeboard Cup 2025 ευχαριστεί τους:

NouPou, Gazzetta, Kifissia 21 Store,, Diving Store, Water Motion, Rip Curl, Metropolitan Hospital, Shark Water Sports Varkiza, 3Ε, Secret Spot, Profarm, Maui & Sons, Ocean180, BACKMEUP, Arena, BackUp.

