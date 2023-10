Σκληρές εικόνες στο Βελοντρόμ: Οπαδοί πιάστηκαν στα χέρια και έπαιξαν ξύλο σε αγώνα ράγκμπι (vid)

Σκληρές εικόνες διαδραματίστηκαν στο Βελοντρόμ, καθώς οπαδοί πιάστηκαν στα χέρια με... άγριες διαθέσεις, πριν την αναμέτρηση του προημιτελικού του Παγκοσμίου κυπέλλου ράγκμπι.

Η Αγγλία πήρε την πρόκρισή στα ημιτελικά του Παγκοσμίου κυπέλλου ράγκμπι, καθώς επικράτησε των Φίτζι με σκορ 30-24. Παρόλα αυτά το ματς «σημαδεύτηκε» από μια μερίδα οπαδών, οι οποίοι πιάστηκαν στα χέρια και άρχισαν να παίζουν ξύλο στις κερκίδες του γηπέδου της Μαρσέιγ.



Unsavoury scenes at Stade Velodrome as several England fans are removed for fighting.#RWC2023 #ENGvFIJ pic.twitter.com/ouuLhq7Ps0