O Παναγιώτης Μπιτάδος με την παρουσία του και την 5η θέση στο τρίαθλο των Ευρωπαϊκών Αγώνων της Κρακοβίας έδειξε τις τεράστιες δυνατότητές του σε ένα ιδιαίτερα επίπονο και απαιτητικό άθλημα.

Ο Παναγιώτης Μπιτάδος ήταν συγκλονιστικός στον αγώνα του τριάθλου των Ευρωπαϊκών Αγώνων «Κρακοβία – Μαλοπόλσκα 2023», με τον 19χρονο αθλητή από τη Μυτιλήνη να διεκδικεί μέχρι τα τελευταία μέτρα θέση στο βάθρο στο ιδιαίτερα απαιτητικό άθλημα.

Ο Μπιτάδος κάλυψε τα 1.500μ. κολύμβησης, τα 40χλμ. ποδηλασίας και τα 10χλμ. τρεξίματος σε 1ώρ.46:57 και κατέλαβε την 5η θέση σε σύνολο 52 αθλητών που τερμάτισαν.

Ο αθλητής, που προπονείται με τον Βασίλη Κρομμύδα, ήταν μέσα στο γκρουπ των προτωπόρων αθλητών, που έδωσαν τα πάντα στο τελικό σπριντ στα 10χλμ., με τον Μπιτάδο να τερματίζει επτά δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, τον Νορβηγό Βέτλε Θορν (1ώρ.46:50). Το ασημένιο μετάλλιο πήρε ο Ισραηλινός, Σαχάρ Σαγκίβ (1ώρ.46:51), το χάλκινο ο Ελβετός Αντριες Μπίφορντ (1ώρ.46:52) και την 4η ο Γάλλος, Γιανίς Σεγκουίν (1ώρ.46:54).

