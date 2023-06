Η ΓΓΑ ξεκινά καμπάνια για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στον αθλητισμό, στο επίκεντρο διημερίδας

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Combating Hate Speech in Sport» για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στον αθλητισμό, η ΓΓΑ φιλοξενεί διημερίδα εργασίας με θέμα: «Workshop Building the #SportSpreadsRespect Campaign - Δημιουργία Καμπάνιας για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στον αθλητισμό».

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς θα ανοίξει τις εργασίες της διημερίδας που θα γίνει στο ΣΕΦ και στις οποίες θα μετέχουν, μεταξύ άλλων, η Επικεφαλής της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης, Sophie Kwasny, η υπεύθυνη του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης, Gabriela Matei, η υπεύθυνη της ελληνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα, Αναστασία Γκούφα, οι εθνικοί εκπρόσωποι των εταίρων - χωρών (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Μαυροβούνιο) και ειδικοί εμπειρογνώμονες.

Σημαντική εξάλλου θα είναι η παρουσία και συμβολή των αθλητών – πρεσβευτών του προγράμματος στην Ελλάδα, Ιωάννη Μελισσανίδη (χρυσός Ολυμπιονίκης στην ενόργανη γυμναστική), Πάνου Τριανταφύλλου (αργυρός Παραολυμπιονίκης στην ξιφασκία) και Εβίνας Μάλτση (ολυμπιονίκης και κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια του μπάσκετ), οι οποίοι θα καταθέσουν τις απόψεις τους και θα μοιραστούν τις εμπειρίες που έχουν βιώσει στο χώρο του αθλητισμού.

Στη διάρκεια της διημερίδας θα δοθεί έμφαση:

Στην παρουσίαση εκστρατειών ενημέρωσης σε θέματα διακρίσεων, ρητορικής μίσους στον αθλητισμό, προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητας στον αθλητισμό.

Στη διερεύνηση στρατηγικών εκστρατείας για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στον αθλητισμό, προσδιορίζοντας τον πιθανό αντίκτυπο, τους περιορισμούς και τα πεδία εφαρμογής μιας τέτοιας κοινής προσπάθειας.

Στη δημιουργία ενημερωτικής καμπάνιας στην Ελλάδα (δημιουργία πλαισίου, οι αλλαγές που επιδιώκονται, ομάδες-στόχοι, δραστηριότητες, εταίροι κ.α.)

Στο κλείσιμο των εργασιών έχουν προσκληθεί οι εκπρόσωποι από την Ελλάδα των εμπλεκομένων φορέων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όπου θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τη δημιουργία της καμπάνιας ενάντια στη ρητορική μίσους.