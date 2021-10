Επος: Παίκτης του NFL προσπαθεί μάταια να βγάλει την φανέλα του ενώ «γράφει» η κάμερα (vid)

Ένα αστείο περιστατικό έπιασε η κάμερα του FOX την ώρα που έπαιρνε δηλώσεις από παίκτη των Τάμπα Μπέι Μπακανίρς, με παίκτη να… παλεύει με την φανέλα του.

Οι δηλώσεις που έκανε on air μετά τη νίκη των Τάμπα Μπέι Μπακανίρς ο Λέοναρντ Φουρνέτ έχουν γίνει viral, αλλά όχι εξαιτίας του.

Μετά τη νίκη της ομάδας του επί των Φιλαδέλφεια Ιγκλς για το NFL, ο Φουρνέτ έκανε δηλώσεις στο FOX, αλλά την ίδια στιγμή ένας συμπαίκτης του έδινε… μάχη για να βγάλει την φανέλα του.

Ο Βίτα Βι, βρισκόταν σε κοντινή απόσταση πίσω από τον Φουρνέτ και προσπαθούσε μάταια να βγάλει την φανέλα του η οποία του ήταν λίγο… στενή σε συνδυασμό με τον προστατευτικό εξοπλισμό που έχει από μέσα. Την… πάλη αυτή κατέγραφε η κάμερα αφού το σκηνικό εκτυλίσσονταν ακριβώς πίσω από τον Φουρνέτ.

Someone help Vita Vea get his jersey off please!



(@Buccaneers) pic.twitter.com/ZuBJSIXPyC