NFL: Σάλος με τον προπονητή του Λας Βέγκας για σεξιστικά και ομοφοβικά σχόλια κατά του κομισάριου και του Μπάιντεν

Ο Τζον Γκρούντεν παραιτήθηκε από τους Λας Βέγκας Ράιντερς μετά τις αποκαλύψεις για σεξιστικά σχόλια κατά του κομισάριου του NFL Ρότζερ Γκουντέλ, αλλά και του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Σάλος έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ και το NFL μετά την αποκάλυψη ότι ο προπονητής των Λας Βέγκας Ράιντερς, Τζον Γκρούντεν είχε κάνει απαράδεκτα σεξιστικά και ομοφοβικά σχόλια κατά του κομισσάριου της Λίγκας, Ρότζερ Γκουντέλ, αλλά και κατά του προέδρου της χώρας Τζο Μπάιντεν.

Ο Γκρούντεν, που ανοιχτά έχει δηλώσει οπαδός των Ρεπουμπλικανών, κατά την περίοδο που ήταν σχολιαστής του ESPN είχε ανταλλάξει ρατιστικά μέιλ, με έντονο σεξιστικό και ομοφοβικό περιεχόμενο, κατά των δύο.

Breaking: Jon Gruden plans to resign as Raiders head coach after new disclosed emails showed he used misogynistic and anti-gay language over several years, per @TomPelissero, @NYTSports pic.twitter.com/8I7LNz6lCe