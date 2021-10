NFL: Πρόστιμο 100.000 δολάρια στον προπονητή του Τζάκσονβιλ για έναν… χορό με μία γυναίκα

Ο προπονητής των Τζάγκουαρς, Ερμπαν Μέγιερ τιμωρήθηκε με πρόστιμο καθώς εθεάθη σε μπαρ στο Οχάιο, έχοντας στα πόδια του μία άγνωστη (;) γυναίκα.

Σε σοβαρούς μπελάδες έχει μπει ο προπονητής των Τζάκσονβιλ Τζάγκουαρς στο NFL, Ερμπαν Μέγιερ.

Μετά την νέα ήττα της ομάδας του, αυτή τη φορά από το Σινσινάτι, εθεάθη σε μπαρ με μια γυναίκα να… λικνίζεται στα πόδια του αισθησιακά.

Κάποιος θαμώνας του μπαρ τράβηξε πλάνα με το κινητό του και το θέμα έγινε viral αμέσως, με τους οπαδούς της ομάδας του να είναι έξαλλοι καθώς οι Τζάγκουαρς βρίσκονται χωρίς νίκη μετά από 4 παιχνίδια στην σεζόν.

you can tell Urban Meyer never had a girl dance on him before, cringeworthy material.



pic.twitter.com/dSeZw8YJ1v