Οι γυναίκες που ομορφαίνουν την ζωή παικτών του μπάσκετ! (pics)

Είναι στο πλευρό τους αρκετά χρόνια κι έχουν «φάει» τα παρκέ εξίσου με το... κουτάλι.
Σε κάθε τους βήμα, σε κάθε καλάθι, σε κάθε επιτυχία ή αποτυχία είναι εκεί, για να τους στηρίξουν, να τσιρίξουν από χαρά ή να τους κρατήσουν το χέρι στα δύσκολα.
Λένε πως «πίσω από κάθε πετυχημένο άντρα βρίσκεται μια δυναμική γυναίκα» και σίγουρα χωρίς αυτές, ο κόσμος τους δεν θα είχε τόση σημασία κι ίσως να μην είχαν καταφέρει τόσα πολλά έως τώρα.
Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας (08/03), το Gazzetta Weekend Journal παρουσιάζει τις γυναίκες που συντροφεύουν γνωστούς μπασκετμπολίστες, από την Ελλάδα και την Euroleague, μέχρι το ΝΒΑ.
Αρχίζουμε από το ελληνικό πρωτάθλημα...
ΚΙΘ ΛΑΝΓΚΦΟΡΤΝ (ΑΕΚ)
ΝΙΚΟΣ ΖΗΣΗΣ (ΑΕΚ)
ΤΖΑΜΑΛ ΣΟΥΛΕΡ (ΗΡΑΚΛΗΣ)
ΤΖΕΡΙ ΣΜΙΘ (ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ)
ΟΥΪΛΙΑΜ ΧΑΤΣΕΡ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ WINMASTERS)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ WINMASTERS)
Συνεχίζουμε με Euroleague...
ΤΖΙΜΕΡ ΦΡΙΤΝΕΤ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ)
ΟΥΕΣΛΙ ΤΖΟΝΣΟΝ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ)
ΤΕΪΛΟΡ ΡΟΤΣΕΣΤΙ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)
ΣΑΡΟΥΝΑΣ ΓΙΑΣΙΚΕΒΙΤΣΙΟΥΣ (ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ)
ΝΤΟΓΚΟΥΣ ΜΠΑΛΜΠΑΪ (ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ)
ΜΠΡΑΪΑΝΤ ΝΤΑΝΣΤΟΝ (ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ)
ΣΕΡΧΙΟ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΘ (ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ)
ΤΖΕΪΜΣ ΓΚΙΣΤ (ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ)
ΚΑΪΛ ΧΑΪΝΣ (ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ)
ΜΠΡΑΝΤΟΝ ΝΤΕΪΒΙΣ (ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ)
Happy 5 Year Anniversary to my best friend, hero, therapist, personal chef, life coach, travel companion, soulmate, lover, lawyer, fan, idol, ball & chain, cheerleader, vocal coach, alarm clock, realtor, dream girl, etc.. Long story short, you are my EVERYTHING! No place I’d rather be then by your side! Forever ain’t enough!
ΓΙΑΝ ΒΕΣΕΛΙ (ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ)
ΝΑΝΤΟ ΝΤΕ ΚΟΛΟ (ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ)
ΑΛΕΞΕΪ ΣΒΕΝΤ (ΧΙΜΚΙ)
ΤΖΕΪΣΟΝ ΓΚΡΕΪΝΤΖΕΡ (ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ)
ΤΑΪΛΕΡ ΝΤΟΡΣΕΪ (ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ)
ΦΑΜΠΙΕΝ ΚΟΖΕΡ (ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ)
ΦΑΚΟΥΝΤΟ ΚΑΜΠΑΤΣΟ (ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ)
ΦΕΛΙΠΕ ΡΕΓΙΕΣ (ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ)
ΣΕΡΓΙΟ ΓΙΟΥΛ (ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ)
Και πάμε και μια βόλτα στο ΝΒΑ...
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ (ΜΠΑΚΣ)
ΛΕΜΠΡΟΝ ΤΖΕΪΜΣ (ΛΕΪΚΕΡΣ)
ΣΤΕΦ ΚΑΡΙ (ΟΥΟΡΙΟΡΣ)
ΛΟΥΚΑ ΝΤΟΝΤΣΙΤΣ (ΜΑΒΕΡΙΚΣ)
ΡΑΣΕΛ ΟΥΕΣΤΜΠΡΟΥΚ (ΡΟΚΕΤΣ)
ΤΖΟΕΛ ΕΜΠΙΝΤ (ΣΙΞΕΡΣ)
ΚΕΒΙΝ ΛΟΒ (ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ)
ΚΕΒΙΝ ΛΟΒ (ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ)