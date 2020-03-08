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Οι γυναίκες που ομορφαίνουν την ζωή παικτών του μπάσκετ! (pics)

Οι γυναίκες που ομορφαίνουν την ζωή παικτών του μπάσκετ! (pics)

Το G-Weekend τιμά όπως πρέπει την Ημέρα της Γυναίκας (08/03) κι αφιερώνει λίγες γραμμές για αυτές που στέκονται στο πλάι γνωστών καλαθοσφαιριστών παγκοσμίως.

Επιμέλεια:

Είναι στο πλευρό τους αρκετά χρόνια κι έχουν «φάει» τα παρκέ εξίσου με το... κουτάλι.

Σε κάθε τους βήμα, σε κάθε καλάθι, σε κάθε επιτυχία ή αποτυχία είναι εκεί, για να τους στηρίξουν, να τσιρίξουν από χαρά ή να τους κρατήσουν το χέρι στα δύσκολα.

Λένε πως «πίσω από κάθε πετυχημένο άντρα βρίσκεται μια δυναμική γυναίκα» και σίγουρα χωρίς αυτές, ο κόσμος τους δεν θα είχε τόση σημασία κι ίσως να μην είχαν καταφέρει τόσα πολλά έως τώρα.

Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας (08/03), το Gazzetta Weekend Journal παρουσιάζει τις γυναίκες που συντροφεύουν γνωστούς μπασκετμπολίστες, από την Ελλάδα και την Euroleague, μέχρι το ΝΒΑ.

Αρχίζουμε από το ελληνικό πρωτάθλημα...

ΚΙΘ ΛΑΝΓΚΦΟΡΤΝ (ΑΕΚ)

ΝΙΚΟΣ ΖΗΣΗΣ (ΑΕΚ)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

With the love of my life

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ΤΖΑΜΑΛ ΣΟΥΛΕΡ (ΗΡΑΚΛΗΣ)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minus the bullshit, Life’s Great!!

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ΤΖΕΡΙ ΣΜΙΘ (ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ)

ΟΥΪΛΙΑΜ ΧΑΤΣΕΡ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ WINMASTERS)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ WINMASTERS)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

My queen ...!! We made it..#europeanchampion 2018..#aekbc

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Συνεχίζουμε με Euroleague...

ΤΖΙΜΕΡ ΦΡΙΤΝΕΤ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I had a great view last night and I’m not talking about the acropolis! Love you @whitneyfredette #happyvalentinesday #acropolis #views

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ΟΥΕΣΛΙ ΤΖΟΝΣΟΝ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy 4 year Anniversary baby girl !! We have a lifetime to go my love ! I love you so much we just beginning! I got lucky with you Mrs. Johnson!! @melissa.s.johnson

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ΤΕΪΛΟΡ ΡΟΤΣΕΣΤΙ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Birthday! Blessed to be your husband. Blessed to be the father of our beautiful daughter. Blessed to share this life with you. Happy Birthday to my incredible wife.

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ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)

ΣΑΡΟΥΝΑΣ ΓΙΑΣΙΚΕΒΙΤΣΙΟΥΣ (ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy New Year!!!!!

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Saras13 (@saras_jasikevicius) στις

ΝΤΟΓΚΟΥΣ ΜΠΑΛΜΠΑΪ (ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ)

ΜΠΡΑΪΑΝΤ ΝΤΑΝΣΤΟΝ (ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proud

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ΣΕΡΧΙΟ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΘ (ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feliz Navidad, Buon Natale, Merry Christmas #frommilanowithlove

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ΤΖΕΪΜΣ ΓΚΙΣΤ (ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ)

ΚΑΪΛ ΧΑΪΝΣ (ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I love you. Love all of you! Happy Love Day!

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ΜΠΡΑΝΤΟΝ ΝΤΕΪΒΙΣ (ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ)

ΓΙΑΝ ΒΕΣΕΛΙ (ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

year old today

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ΝΑΝΤΟ ΝΤΕ ΚΟΛΟ (ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

#SaintValentin #FelizSanValentín #Türki @verocomap TQM

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ΑΛΕΞΕΪ ΣΒΕΝΤ (ΧΙΜΚΙ)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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ΤΖΕΪΣΟΝ ΓΚΡΕΪΝΤΖΕΡ (ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ)

ΤΑΪΛΕΡ ΝΤΟΡΣΕΪ (ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy birthday baby

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ΦΑΜΠΙΕΝ ΚΟΖΕΡ (ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne année à tous! 2019 a été une année incroyable. On fera encore mieux en 2020 Feliz año 2020 a todos! 2019 ha sido increíble. Hagamos mejor en 2020 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fab Cau (@fabcau) στις

ΦΑΚΟΥΝΤΟ ΚΑΜΠΑΤΣΟ (ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copa mas que especial!

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Facu Campazzo 7 (@facucampazzo) στις

ΦΕΛΙΠΕ ΡΕΓΙΕΣ (ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feliz día de San Valentín mi amor! Gracias por hacer que todos nuestros sueños se hagan realidad #Chloe #Axel

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Felipe Reyes (@felipereyesoficial) στις

ΣΕΡΓΙΟ ΓΙΟΥΛ (ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Almudena Cánovas (@almusca) στις

Και πάμε και μια βόλτα στο ΝΒΑ...

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ (ΜΠΑΚΣ)

ΛΕΜΠΡΟΝ ΤΖΕΪΜΣ (ΛΕΪΚΕΡΣ)

ΣΤΕΦ ΚΑΡΙ (ΟΥΟΡΙΟΡΣ)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thankful for my squad today and always

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Wardell Curry (@stephencurry30) στις

ΛΟΥΚΑ ΝΤΟΝΤΣΙΤΣ (ΜΑΒΕΡΙΚΣ)

ΡΑΣΕΛ ΟΥΕΣΤΜΠΡΟΥΚ (ΡΟΚΕΤΣ)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Thanksgiving

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Russell Westbrook (@russwest44) στις

ΤΖΟΕΛ ΕΜΠΙΝΤ (ΣΙΞΕΡΣ)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjoying life with M’lady with an amazing view

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Joel "The Process" Embiid (@joelembiid) στις

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