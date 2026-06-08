Σε μια εξαιρετική κίνηση προχώρησε η Καλαμάτα 80 με τους Μεσσήνιους να ανακοινώνουν την απόκτηση του διεθνή Ρώσου πασαδόρου, Ρόμαν Ζος.

Το νέο πρωτάθλημα της Novibet Volley League αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς οι ομάδες κάνουν σπουδαίες κινήσεις. Και όχι μόνο αυτές που θα παλέψουν για τον τίτλο, αλλά και αυτές που θα προσπαθήσουν να έχουν μια όσο γίνεται καλύτερη χρονιά.

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκει και η Καλαμάτα 80 με τους Μεσσήνιους να ανακοινώνουν την απόκτηση του διεθνή Τώσου πασαδόρου, Ρόμαν Ζος. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο Α.Ο. Καλαμάτα 1980 Affidea ανακοινώνει τη σπουδαία μεταγραφή του διεθνή Ρώσου πασαδόρου Roman Zhos!

Ο Roman Zhos, γεννημένος στις 4 Ιανουαρίου 1995, με ύψος 1,97μ., διαθέτει ένα πλούσιο βιογραφικό στο κορυφαίο ρωσικό πρωτάθλημα.

Είναι διεθνής αθλητής, έχοντας μάλιστα στεφθεί τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με τις Εθνικές ομάδες της Ρωσίας σε διάφορες ηλικιακές κατηγορίες, στοιχείο που αποδεικνύει την τεράστια κλάση του.

Roman, σε καλωσορίζουμε στην πόλη της Καλαμάτας και στην οικογένεια του Α.Ο. Καλαμάτα 1980 Affidea! Ευχόμαστε μια εξαιρετική χρονιά γεμάτη υγεία, χωρίς τραυματισμούς και με πολλές επιτυχίες στο φιλέ!».