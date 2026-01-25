Ολυμπιακός: Έφερε στην Ελλάδα τον Κροάτη Σέντλατσεκ
Ο Σέντλατσεκ αφίχθη την Κυριακή στις 16:00 στην Ελλάδα και έτσι ώστε να κλείσει στον σύλλογο του Ολυμπιακού. Την Δευτέρα (26/1), ο διεθνής Κροάτης ακραίος θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Στα 29 του χρόνια ο Μάρκο Σέντλατσεκ είχε προηγούμενή του ομάδα την Κούνεο. Έχει παίξει εκτός Κροατίας σε Λίγκες όπως της Γαλλίας, της Πολωνίας αλλά και της Ιταλίας.
Σε διεθνές επίπεδο, είναι ενεργό μέλος της εθνικής Κροατίας, με σπουδαίες διακρίσεις στο παλμαρέ του. Μεταξύ άλλων, έχει κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2022, δύο ασημένια (2023, 2024) και δύο χάλκινα (2022, 2023) στην European Golden League αλλά και το χρυσό στην European Silver League το 2018.
